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新北3附幼試辦不插電程式教育 用圖卡操作機器人

2020-01-17 12:38聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市北新國小等3所附幼試辦「幼兒玩程式機器人」實驗課程，以不插電課程讓幼生玩程式積木，並結合故事情境，操作機器人搭便車、玩野獸國闖關及小蛇找朋友互動遊戲等。

教育局表示，新北市自108學年度起，在幼兒園試辦運算思維融入教保活動課，選定石碇區和平國小附幼、鶯歌區鳳鳴國小附幼、新店區北新國小附幼3所試辦機器人實驗課程。

北新國小校長曾秀珠說，這次的實驗課程與台灣資訊教育發展協會合作，引進KIBO機器人主題課程。參與課後實驗課程的北新附幼主任劉賢如說，幼兒最喜歡分組遊戲，和機器人互動，在遊戲時引導幼兒腦力激盪，藉由增加或減少前進的程式碼圖卡，玩出最佳的路徑。

課程也邀請親子分組比賽，一名家長說，原來幼兒玩程式設計這麼有趣，而且用不到3C產品，看到孩子排列的程式指令碼貼紙時，非常驚訝是孩子自己設計排列出來的。

教育局表示，新北試辦程式教育課後實驗課程，並同步推動幼兒程式ScratchJr種子教師社群，推動科學數理邏輯概念從小培養，展現新興科技與教學結合的無限可能。將持續深耕程式語言理念融入幼兒教學的素養發展主題課程，啟發幼童對用具操作、解決問題、表現與創作等能力。

新北市北新國小附幼試辦「幼兒玩程式機器人」實驗課程，以不插電課程讓幼生玩程式積木...
新北市北新國小附幼試辦「幼兒玩程式機器人」實驗課程，以不插電課程讓幼生玩程式積木，並結合故事情境，操作機器人搭便車等遊戲。圖／新北市教育局提供
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新北市北新國小附幼試辦「幼兒玩程式機器人」實驗課程，以不插電課程讓幼生玩程式積木...
新北市北新國小附幼試辦「幼兒玩程式機器人」實驗課程，以不插電課程讓幼生玩程式積木，並結合故事情境，操作機器人搭便車等遊戲。圖／新北市教育局提供
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教育局

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