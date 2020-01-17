新北3附幼試辦不插電程式教育 用圖卡操作機器人

新北市北新國小等3所附幼試辦「幼兒玩程式機器人」實驗課程，以不插電課程讓幼生玩程式積木，並結合故事情境，操作機器人搭便車、玩野獸國闖關及小蛇找朋友互動遊戲等。

教育局表示，新北市自108學年度起，在幼兒園試辦運算思維融入教保活動課，選定石碇區和平國小附幼、鶯歌區鳳鳴國小附幼、新店區北新國小附幼3所試辦機器人實驗課程。

北新國小校長曾秀珠說，這次的實驗課程與台灣資訊教育發展協會合作，引進KIBO機器人主題課程。參與課後實驗課程的北新附幼主任劉賢如說，幼兒最喜歡分組遊戲，和機器人互動，在遊戲時引導幼兒腦力激盪，藉由增加或減少前進的程式碼圖卡，玩出最佳的路徑。

課程也邀請親子分組比賽，一名家長說，原來幼兒玩程式設計這麼有趣，而且用不到3C產品，看到孩子排列的程式指令碼貼紙時，非常驚訝是孩子自己設計排列出來的。