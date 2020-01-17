5、6年級生共同記憶 金山青年活動中心租約換屋爭議解

新北市金山青年活動中心是不少5、6年級生校外教學或露營的好地方，是大家共同的記憶，但因土地、地上物、租約及未來建物何去何從等問題，引發爭議。經議員張錦豪不斷協調爭取，近日有了好結果，解決爭議，雙方簽下合約再租給救國團4年，但4年後地上物則為新北市政府所有，營造出雙贏局面。

張錦豪說，金山青年活動中心土地為新北市府，地上物為救國團所有，未來要發展北海岸這最後這一塊寶地就需將該地上物問題解決，他在議會不斷要求新北市政府硬起來，比照劍潭青年活動中心案例，在這次租約中明訂讓救國團捐贈這十幾棟建築，終於獲得好消息。

張錦豪表示，金山青年活動中心是不少5、6年級生校外教學或露營的好地方，但因未有新的設施，越來越少人前往。錦豪就要求地主新北市政府將該土地重新規劃，但礙於地上物屬於救國團所有，遲遲無法活化。為解決此困境，從中協調，近期雙方簽下的合約中將再租給救國團4年，但4年後地上物則為新北市政府所有，營造出雙贏局面。

張錦豪上任後得知金山青年活動中心的問題之後，認為那麼大一塊地未予活化是市民的損失，多次與財政局溝通，並找出合理且對雙方有利的方式進行協調，經長時間的協調，終於找到雙贏的方法，4年後該土地就能讓市府挹注資金進行大規模整頓與規劃，給市民一個更優質的遊憩空間，帶動金山地區的觀光，成為新的景點。

張錦豪還說，雙方近期簽下的合約中，救國團將可承租土地至113年12月31日止，屆時將不再續約，地上物則交由新北市府回收利用，承租人不得拆除及轉移捐贈，而此期間承租人將同意開放中心供民眾免費停車使用，並負管理維護客運停靠站及迴轉道路。