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基金二路分隔島移除增1車道 紓解金山萬里往基隆塞車

2020-01-17 09:48聯合報 記者游明煌／連線即時報導

由於基隆市基金公路是往金山萬里要道，每逢假日因為往金山萬里遊客多，白天去程及晚上回程常常塞車，不僅當地居民困擾，也讓外地遊客抱怨。公路總局已將基金二路分隔島移除，往基隆方向多出一個車道，日前已全段重新刨鋪完成，希望減少瓶頸段的塞車和回堵，紓解往基隆方向車流。

立委蔡適應指出，自從基金公路移交給公路總局養護後，關於基金公路的塞車問題以及路平問題，ㄧ直是他放在心上的改善項目，已協調公路總局完成先期改善，打除基金二路的分隔島，基金公路新增一個車道，日前全段已重新刨鋪，希望能減少瓶頸段的塞車和回堵。

據一名駕駛指出，到金山萬里泡湯後要回台北的遊客，基金公路成為「路過」路段，但因路小車子每個日「必塞」，多一個車道多少有幫助，但可能有限。

基金公路裡平時上下班車潮多，假日也是觀光重要交通樞紐。為改善金山萬里觀光客返回台北塞車問題，公路總局說，今年有兩項改善措施，基隆基金二路和台62線路口，在假日時把號誌時相從5個縮減為4個，試行1個多月假日去看，效果還不錯。另外，基金二路分向島已打掉，金山萬里往基隆方向多加一個車道出來，春節前開放，希望紓解車流，可以讓車流順暢。

公路總局並指出，春節連假將屆，基隆及北海岸、東北角地區預估每天皆有返鄉及旅遊車潮，依往年經驗，每天上午10時至晚餐時間，台2線金山萬里路段、基隆市安樂區基金路段、東北角鼻頭、福隆路段，及台2丙線源遠路至東碇路口間等，都會出現大量車潮的交通「熱點」；第一區養護工程處呼籲用路人提早規畫返鄉出遊的時間與路線，並盡量利用鐵路及客運等大眾運輸工具。

基金二路分隔島移除增1車道，紓解金山萬里往基隆塞車。圖／立委蔡適應提供
基金二路分隔島移除增1車道，紓解金山萬里往基隆塞車。圖／立委蔡適應提供
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基金二路分隔島移除增1車道，紓解金山萬里往基隆塞車。圖／立委蔡適應提供
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基隆萬里金山

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