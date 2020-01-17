基金二路分隔島移除增1車道 紓解金山萬里往基隆塞車

由於基隆市基金公路是往金山萬里要道，每逢假日因為往金山萬里遊客多，白天去程及晚上回程常常塞車，不僅當地居民困擾，也讓外地遊客抱怨。公路總局已將基金二路分隔島移除，往基隆方向多出一個車道，日前已全段重新刨鋪完成，希望減少瓶頸段的塞車和回堵，紓解往基隆方向車流。

立委蔡適應指出，自從基金公路移交給公路總局養護後，關於基金公路的塞車問題以及路平問題，ㄧ直是他放在心上的改善項目，已協調公路總局完成先期改善，打除基金二路的分隔島，基金公路新增一個車道，日前全段已重新刨鋪，希望能減少瓶頸段的塞車和回堵。

據一名駕駛指出，到金山萬里泡湯後要回台北的遊客，基金公路成為「路過」路段，但因路小車子每個日「必塞」，多一個車道多少有幫助，但可能有限。

基金公路裡平時上下班車潮多，假日也是觀光重要交通樞紐。為改善金山萬里觀光客返回台北塞車問題，公路總局說，今年有兩項改善措施，基隆基金二路和台62線路口，在假日時把號誌時相從5個縮減為4個，試行1個多月假日去看，效果還不錯。另外，基金二路分向島已打掉，金山萬里往基隆方向多加一個車道出來，春節前開放，希望紓解車流，可以讓車流順暢。