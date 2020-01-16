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預防動物虐待：在黑名單與個資法之間找出路

馬場町刑場通過登錄為史蹟 北市第一、全台第二

2020-01-16 20:01聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市文化局今天下午召開文化資產審議委員會，其中萬華區「馬場町刑場」登錄為「史蹟」，也是北市第一個、全台第二個史蹟；另外，鄰近北門、位於北市博愛路2號的三角屋則通過登錄為市定古蹟。

北市萬華區馬場町紀念公園內的「馬場町刑場」，在日本時代為練兵場，後改為飛行場，於國民政府遷台後變成刑場，槍決政治犯與一般刑犯，推測是執行最多政治犯死刑槍決的刑場。

文化局去年10月就邀集文資委員李乾朗、詹添全、劉淑音、薛琴、戴寶村會勘「馬場町刑場」，認為具有史蹟保存價值；文資會今天審議此案，文資委員全數13票都表達同意，認定馬場町刑場有史料佐證曾發生歷史上重要事件，具史蹟價值，最後通過成為北市第一個史蹟，也是全台繼霧社事件‧馬赫坡古戰場後，第二處史蹟。

另外，見證北市西區變遷歷史的三角屋，鄰近國定古蹟北門、鐵道部、市定古蹟台北郵局、撫台街洋樓，有近百年歷史，文資人士也提出過三角屋有出簷覆蓋日式棧瓦、是從北門進城後的明顯地標等看法，但去年12月文資委員審議時對建物文資價值有歧見而決定本月再審。

原本三角屋的黃姓屋主想以「都市危險及老舊建築物加速重建條例」進行改建，經文資界人士提供過去歷史資料溝通後，黃今天也改變態度表達「很多人提供過去文獻和照片，我才知道原來屋子有這麼多的故事，若有機會被保留，很願意配合」；最後文資會也通過登錄為市定古蹟。

北市文化局今天下午召開文化資產審議委員會，其中萬華區「馬場町刑場」登錄為「史蹟」...
北市文化局今天下午召開文化資產審議委員會，其中萬華區「馬場町刑場」登錄為「史蹟」，也是北市第一個、全台第二個史蹟。圖／文化局提供
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北市文化局今天下午召開文化資產審議委員會，其中鄰近北門、位於北市博愛路2號的三角...
北市文化局今天下午召開文化資產審議委員會，其中鄰近北門、位於北市博愛路2號的三角屋通過登錄為市定古蹟。圖／文化局提供
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北市國定古蹟北門

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