防堵實價登錄造假 北市祭查價三箭

實價登錄上路逾7年，近3年單統計台北市就出現45件「假實豋」情事，台北市地政局今祭出「查價三箭」，盼提升實價資訊正確性與公信力，避免炒房客刻意「實豋作假」從中牟利。

根據北市府統計，3年內北市45件實豋造假中，有24件「無合理理由誤登」、8件「誤載他案契約書價格」、6件「交易總價誤登其他欄位」、5件「交易總價計算錯誤」、1件「無對價金額之交易」、1件「誤載為公契價格」；申報不實造成價格資訊不透明，恐會讓會讓下一位買家誤判情勢，無法評估真正的購屋價格。

北市地政局指出，類似案件近日在全國就有3起，嘉義市、桃園市及高雄市各1件，其中有買賣雙方合意高報交易價金、浮報交易價格、假借人頭登記且高報交易價格等不法行為，包括買賣雙方、房仲、地政士，陸續依「意圖使公務員登載不實罪」、「偽造文書罪」判刑。

而台北市地政局為提升實價資訊正確性與公信力，推出查價三箭，第一箭是「智慧系統協助檢核」，第二箭為「公私協力增進信賴」，第三箭則是「移送檢調防杜虛價」。

地政局解釋，當民眾交易需要實豋時，市府會先透過電腦大數據，智慧判讀價格行情；倘若正好沒有可比對資訊，就會諮詢不動產估價師公會；一但經判讀「疑似申報不實」，輕者移送國稅局，重則轉送地檢署請求調查。