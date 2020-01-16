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寒冬送暖 汐止建成里募物資助弱勢

2020-01-16 19:07觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區建成里集結愛心，買了罐頭、麵條等生活物資，再加上靈菩寺的白米、沙拉油，發送...
汐止區建成里集結愛心，買了罐頭、麵條等生活物資，再加上靈菩寺的白米、沙拉油，發送給需要幫助的人。 圖／觀天下有線電視提供
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就快要過年了，汐止區建成里集結愛心，買了罐頭、麵條等生活物資，再加上靈菩寺的白米、沙拉油，今(16)日發送給需要幫助的人，希望讓貧困家庭也能平安過好年。

建成里辦公處這些日子以來，募集到的愛心，從罐頭、沙拉油、米粉到棉被等等，接近過年，里長黃信裕開始募集愛心，並且將善心人士名單張貼在牆上，而志工們不但出錢也出力，將募到的錢，買了許多物資，另外，靈菩寺也特地捐了白米、沙拉油、關廟麵，趕在過年前，一一發送給里內需要幫助的人。

靈菩寺主委郭華明表示，我已經來這邊第四次，這幾年來我們靈菩寺有辦社會救助，我們有成立觀音媽愛心會，專門都在做愛心活動，對象不止是低收入戶，只要是弱勢或是一些獨居長輩、貧困家庭，只要我們知道都會幫忙。

建成里長黃信裕說，已經連續五年辦寒冬送暖活動，真的非常感謝里內的志工、義工還有善心人士以及店家、等等，每一年過年前集資讓志工購買一些生活物資，贈送給里內需要的家庭，讓他們能夠平安過年，也很感謝靈菩寺每一年都會贊助物資同時我們感謝義工麗雲大姊，平常就會收集一些資源回收像是紙箱等等，一方面環保愛地球，一方面拿到黃金資收站去換了很多的清潔劑，每一年送給內需要的家庭，真的非常感謝這些善心大德。

愛心義工汐止

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