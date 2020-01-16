攜手進國會 沈發惠、賴品妤為地方齊努力

新北市第12選區立委當選人賴品妤到汐止的金龍市場繼續謝票行程，感謝鄉親一路相挺支持。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 選舉告一段落，立委當選人賴品妤也密集展開謝票行程，今(16)日到了汐止的金龍市場謝票，受到攤商及買菜民眾熱情回應，在汐止選區這次產生兩位立委，除了賴品妤，不分區立委當選人沈發惠也強調這裡是他的故鄉，會和賴品妤合作，為地方建設做更多努力。

民進黨新北市第12選區立委當選人賴品妤到汐止的金龍市場繼續謝票行程，感謝鄉親一路相挺支持，許多攤商熱情回應，也有買菜的婆婆媽媽趕著來握手打氣，而汐止選區這次還有另一位立委當選人，那就是沈發惠，時隔十年再回到立法院，他也感謝鄉親對民進黨、對他的支持。

立委當選人賴品妤表示，我覺得謝票不是一個很制式的行程，我在走每個市場跟車掃的時候，雖然，現在選舉完比較沒有那個熱度，但是支持者給我很多的回應跟回饋，我心裡也蠻感動的，所以，謝票的時候我都很仔細也很認真的跟大家一一道謝。

立委當選人沈發惠說，民主進步黨受到全國選民的支持，讓發惠也有機會以不分區立委的方式重新回到立法院，我從離開立法院到這次回到立法院，是十年的時間，這段時間鄉親對我充分的支持，我非常非常的感動，也感恩在心，讓我有重新出發的機會，雖然我是不分區，但這個選區等於是我的故鄉、根本所在，未來我在立法院，除了擔任不分區政策的推動之外，也會把這個選區每一個鄉鎮市，都當成是我的選區。

對於未來兩位立委如何合作，賴品妤表示，雖然選舉以來很忙，還沒有跟發惠委員談到這件事，不過，我想這個大方向就是兩位汐止出身的立委要好好合作，是無庸置疑的。

沈發惠表示，感謝鄉親的支持，能夠讓這個選區產生最年輕的立法委員賴品妤，對我們來講也是新的氣象，會全面的跟品妤合作，為我們這個選區的建設、生活品質付出更多努力，不辜負鄉親對我們的期待。