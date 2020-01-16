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影／春節5日北市拆橋 警加強交整籲用路人注意

2020-01-16 17:15聯合報 記者李隆揆／即時報導

連接雙北的中正橋改建案去年5月動工，台北市重慶南路高架橋將於今年1月23至27日拆除，警方為減少拆橋造成交通衝擊，將針對周邊路段規劃教整勤務，加強交通疏導，呼籲駕駛人配合指示行車。

前身名為川端橋的中正橋連結台北市中正區及新北市永和區，多年來歷經拓寬改建，是台北市現存最久的橋梁；因耐震係數、防洪高度不符最新標準，北市府決定採「新舊共存」方式另闢新橋、保留舊橋；其中重慶南路高架橋也將一併拆除。

北市府新工處日前指出，因應拆除工程，施工期間汽機車均須改道行駛，從台北端上下橋的汽車駕駛，須改由水源快速道路行駛，機車族則開放廈門街114巷單側雙向通行，市府將也將規劃接駁巴士供民眾搭乘，預計1月27日19時拆除工程結束後，全面恢復重慶南路三段雙向三車道通行。

為配合工程，1月23日21時至27日19時止，行經施工管制路段（重慶南路三段及重慶南路汀州路口）的公車路線將進行調整，預計影響16條公車路線，取消停靠7個站位，民眾須至鄰近站位候車。

為減少拆橋造成的交通衝擊，轄區警方將針對重慶南路、和平西路、汀州路、泉州街、水源快速道路等周邊交通要道，預先規劃交通疏導勤務，編排24小時不間斷的義交及員警交整崗，加強交通疏導、協助引導車流改道。

警方將同時結合工區即時影像監視系統，同步掌握周邊各重要道路及路口交通狀況，如發現有壅塞抑或交通事故將立即派遣員警到場疏導、排除，積極守護每位返鄉、出遊民眾的交通安全與順暢。

據了解，斥資22億的中正橋改建案，新橋預計民國111年完工通車，同年完成川端橋保存工程，112年全數工程竣工。

台北市重慶南路高架橋將於今年1月23至27日拆除。記者李隆揆／攝影
台北市重慶南路高架橋將於今年1月23至27日拆除。記者李隆揆／攝影
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台北市重慶南路高架橋將於今年1月23至27日拆除。記者李隆揆／攝影
台北市重慶南路高架橋將於今年1月23至27日拆除。記者李隆揆／攝影
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中正橋改建工程完工模擬示意圖。圖／北市新工處提供
中正橋改建工程完工模擬示意圖。圖／北市新工處提供
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台北市重慶南路高架橋將於今年1月23至27日拆除。記者李隆揆／攝影
台北市重慶南路高架橋將於今年1月23至27日拆除。記者李隆揆／攝影
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公車高架橋

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