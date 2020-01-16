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首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

北市百貨賣場及餐廳公安體檢 4業者違規遭罰

2020-01-16 15:39中央社 台北16日電

北市政府今天公布抽查大型百貨、餐廳的公共安全檢查結果，包含BellaVita、太平洋崇光百貨公司等4業者違規，各別遭罰新台幣12萬元，經複查後已改善完畢。

北市府法務局召開記者會，主任消保官楊麗萍表示，歲末年終，為確保逛街、參加尾牙的消費者及場所安全，從去年12月12日至今年1月9日止，抽查1700坪以上大型百貨買場、500坪以上餐廳，共抽驗35間百貨賣場、10間餐廳。

她表示，其中4業者違反建築法規定，分別為美麗新廣場、家樂福內湖店、Bella Vita及太平洋崇光百貨敦化館，違規項目分別為防火鐵捲門無法正常起降，通路或安全梯堆積雜物妨礙逃生避難，都發局依法各別開罰12萬元，業者經複查後，已改善完畢。

她說，針對消防安全設備檢查，45間業者全合格。

建築管理工程處表示，全市1700坪以上百貨賣場共68間、500坪以上餐廳38間，這次抽查的45間業者是採無預警動態檢查，因大型消費場所短時間可能會湧入大量人潮，若發生災害，將造成嚴重傷亡。

建管處指出，執行建物公安抽檢目的是提醒業者應重視維護場所公共安全，呼籲業者不要任意堆雜物及貨品在安全門或梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙逃生動線造成公共危險。

法務局表示，如發現百貨賣場或餐廳安全門梯、走道、逃生避難動線等處，有違規設攤或堆雜物，可打市民專線1999轉8387檢舉。

建築北市公安

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