全家福海砂屋走10年今開拆 台北市預告今年再強拆3件

海砂屋改建刻不容緩，台北市臥龍街的全家福海砂屋都更案，歷經10年整合推動，今天正式舉行拆除典禮。記者張世杰／攝影 分享 facebook

海砂屋改建刻不容緩，台北市臥龍街的全家福海砂屋都更案，歷經10年整合，今天正式拆除，將化身23層樓電梯華廈，出席拆除典禮的台北市都發局長黃景茂預告，位於大度路的1件海砂屋，已認定傾頹朽壞，將動用「建築法」第81條，預計今年2月強制拆除，另外，天母、松山2件海砂屋，將進行強制鑑定，應會符合強拆標準，換言之，台北市今年至少再強拆3處海砂屋。

全家福海砂屋都更案位於大安區臥龍街，於1985年落成、屋齡迄今35年，住戶總計80戶，卻陸續發生天花板、樓梯等水泥剝落，直至2011年鑒定為海砂屋，歷經多年整合，都更同意比例達90％，最後北市府專案處理，今天總算拆除。

由於全案同意比例未達100%，仍有3戶未簽署同意書，但已經搬離現址，加上潤泰創新國際已於2019年9月取得建照、拆照，今天拆除現場，沒有發生抗議衝突。

台北市都發局長黃景茂表示，他之前去過海砂屋，發現要戴鋼盔睡覺，海砂屋改建是刻不容緩，去年是法規統整，今年將全面啟動改建，並提到，位於大度路的1件海砂屋，預計今年2月執行強拆，其餘有2件海砂屋，目前進入強制鑑定，應會符合強拆標準，並形容今年是「積極推動年」。

不過，媒體詢問，去年強拆件數掛0，今年突然喊拆4件，是否選舉考量？或擔心被貼上「強拆元年」標籤？黃景茂聽聞後驚訝說「麥啦，不要這樣講啦」，北市府針對海砂屋修法，包括恢復30%容積獎勵、劃定迅行都更地區、強制鑑定、強制拆除等，也跟法務單位討論過，若符合傾頹朽壞標準，政府可以強制拆除海砂屋。

根據北市府資料，今年2月確定強拆的海砂屋，位於大度路三段、計24戶，另外2件將強制鑑定的海砂屋，分別座落天母、松山，戶數分別為30戶及35戶。

全家福海砂屋都更案今天舉行拆除典禮，到場致詞的國民黨台北市議員李伯毅說，感謝北市府加速推動，但也花了快10年，他認為速度可以再快，尤其是強制拆除，市長柯文哲曾答應他，最後剩5%、3至5戶時，北市府一定強拆，希望能拿出魄力。