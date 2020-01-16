完成最後拼圖！新北環狀線十四張站YouBike站點明啟用

捷運環狀線第一階段將通車，為方便民眾轉乘，新北市交通局在沿線14個捷運站增設YouBike租賃站，其中「捷運十四張站」YouBike站點將於明天啟用，共設置48個車位，啟用後可串連央北重畫區的「中正民權路口」和湯泉社區的「陽光橋」YouBike租賃站，方便社區和居民轉乘通勤、通學，完成環狀線YouBike站最後一塊拼圖。

新北市交通局綜合規畫科長陳建成表示，「捷運十四張站」YouBike租賃站位於新店區溪園路205號捷運十四張站前人行道，共設置48車位，啟用後可串連央北重劃區的「中正民權路口」和湯泉社區的「陽光橋」YouBike租賃站，另外捷運十四張站出站後，也可利用公共自行車，往南騎訪陽光運動公園和河濱自行車站，親近新店的好山好水。

陳建成表示，捷運各站點的YouBike站向來租借量龐大，從騎乘資料分析，新北市YouBike的前十大熱門場站都在捷運站場區和周邊，而捷運頂溪站─永和國父紀念館、捷運南勢角站─華夏科技大學、捷運南勢角站—飛駝社區更是前三大熱門騎乘路線，以通勤、通學為主。