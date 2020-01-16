北市年前公安檢查 開罰4知名百貨、賣場各12萬

北市府過年前針對各大百貨、賣場及大型餐廳無預警公共安全檢查，共稽查45家場所，其中「美麗新廣場」、「家福公司台北內湖分公司」防火鐵捲門無法正常起降；「震怡公司（BELLAVITA寶麗廣塲）」、「太平洋崇光百貨公司敦化分公司」通道或安全梯推積雜物妨礙逃生，共4家場所各依違反建築法開罰12萬元，經要求改善後，現已改善完畢。

北市府列管68家大型百貨賣場及38家大型餐廳，因應年節前與春節期間，大型百貨、餐廳的逛街採買及用餐人潮多，北市法務局與建管處去年12月12日到今年1月9日就派員稽查35家百貨賣場、10家大型餐廳，共4家公共安全檢查初檢不合格。

法務局表示，4家業者主要違反建築法規，不合格項目為防火區的防火鐵捲門無法正常起降、室內通路或安全梯間堆積雜物妨礙逃生避難，嚴重影響防火及人群逃生；建管處因此依建築法分別處4家業者各12萬元罰鍰，並要求限期改善，目前業者都已改善完畢或移除雜物，其他如消防安全設備則是在初檢時就合格。

百貨賣場業者則表示，防火鐵捲門平時都有定期維護，可能是一時故障才無法正常起降，後續再次測試都已可正常運作，沒有安全疑慮。