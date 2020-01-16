南港親子館今開幕 瘋玩百坪大的原野森林
南港親子館今天上午以全新的風貌重新開幕，不僅地點近南港車站，交通方便，更融合數位科技、無障礙通用設計與視聽嗅味觸的感覺統合，打造成原木遊樂器材的百坪親子原野森林，讓孩子瞬間化身叢林探險家盡情放電。更是北市唯一有戶外滑坡、沙坑的親子館，
過去南港親子館舊址靠近松山車站，遭市議員李建昌質疑不友善南港市民，社會局今年重新將新館搬遷至鄰近南港車站新館，委託財團法人新匯流文化基金會辦理，開館費約7百萬元。
基金會督導彭秀麟表示，親子館內部162坪、戶外90坪，分成10大區，戶外「祕密花園」有綠意香草植物區、遊戲沙坑及小草坡；沿著「聲林隧道」的無障礙斜坡道將娃娃車推入館，喇叭播送著蟲鳴鳥叫。
館內透過原木遊戲器材，讓叢林意象真實地展現在眼前，各種挑戰的攀爬網、吊床、繩梯及晃橋所打造的「原野森林」，讓孩子充分滿足跑跳、攀爬、搖晃、翻滾探索的需求。在設計巧思上，教保員將不同材質布料縫製成樹幹造形，包覆堅硬的壁柱，安全之虞更可讓孩子體驗不同的觸覺感受。彭秀麟表示，這些規劃構想都是依據感覺統合、學習發展理論設計。
再沿著綠光步道走進「原野教室」，有一片攀岩牆和感覺統合遊具，充分滿足孩子攀爬、奔跑、跳躍以及四處探索的需求。場館內也規劃專屬嬰幼兒的「0至2歲娃娃屋」讓寶寶安全地盡情爬行；啟發孩子科學、益智、生活技能的「科學屋」、「玩具屋」及「廚藝屋」；其中，運用數位延伸鼓勵親子共讀的「故事屋」，以及既能作為表演舞台、又能夠滿足孩子角色扮演、積木建構等多功能彈性運用空間的「原野舞台」。
南港親子館相關服務一律免費，服務對象為0至6歲學齡前幼兒，同時段最多可容納40組親子。平日每場次上午2個半小時，下午3小時，服務時間為平日周二到周五，9:30至12:00、14:00至17:00，逢假日周六、周日每場次開放90分鐘，開放時間9:30至11:00、13:00至14:30、15:30至17:00，家長可透過網路預約及現場排隊。
館方強調，為邀請身心障礙及弱勢家庭參與，每場次都有現場保留名額，預約報名及相關訊息請洽02-2651-0558及台北市親子館及育兒友善園網站。
帶3歲孫女來體驗新設施的程淑快表示，這裡還不錯，因為東西都是新的，動線設計佳，環境乾淨，小朋友也很喜歡可以攀爬的設施，對四肢發育有幫助，交通上搭捷運、騎機車過來也蠻方便，未來有時間會想帶孫女來放電。
開館時間與地點：
一、入館費用：免費。
二、入館對象：6歲以下學齡前兒童，每名兒童至少1位至多2位照顧者陪同。每場次最多40組親子，需查驗嬰幼兒相關正本證件。
三、開放時間：周二到周五，第一場9:30至12:00、第二場14:00至17:00；周六至周日，第一場9:30至11:00、第二場13:00至14:30、第三場15:30至17:00。
四、地址：台北市南港區南港路一段287巷2弄15號
交通方式：
搭乘「捷運」，捷運南港站2號出口，出站沿興中路直走步行約3分鐘即可抵達。火車與高鐵搭乘至南港站自北出口出站。自行開車鄰近停車場包括CITYLINK南港店P棟立體停車場、Times24h普客二四(南港路停車場)。
搭乘「公車」可停靠「南港行政中心」，公車包括203、205、 212(經南港路)、276、281、306(含區間車)、551、600、605(含區間車及新台五線)、629、668、678、679、711、藍15、藍23、民權幹線、小1區間車(含經康寧護專)、小5(含區間車)、跳蛙公車等，下站後沿興中路步行約2分鐘即可抵達。另停靠「捷運南港站」，公車包括212(直行忠孝東路及夜間公車)、270(含區間車)、藍25、藍51、棕19、市民小巴6(含繞駛山豬窟游泳池)，下車沿興中路步行約3分鐘即可抵達。
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