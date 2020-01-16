南港親子館今開幕 瘋玩百坪大的原野森林

「原野教室」有一片攀岩牆和感覺統合遊具，充分滿足孩子攀爬、奔跑、跳躍以及四處探索的需求。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

「原野森林」讓孩子充分滿足跑跳、攀爬、搖晃、翻滾探索的需求。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

南港親子館今天上午以全新的風貌重新開幕，不僅地點近南港車站，交通方便，更融合數位科技、無障礙通用設計與視聽嗅味觸的感覺統合，打造成原木遊樂器材的百坪親子原野森林，讓孩子瞬間化身叢林探險家盡情放電。更是北市唯一有戶外滑坡、沙坑的親子館，

過去南港親子館舊址靠近松山車站，遭市議員李建昌質疑不友善南港市民，社會局今年重新將新館搬遷至鄰近南港車站新館，委託財團法人新匯流文化基金會辦理，開館費約7百萬元。

基金會督導彭秀麟表示，親子館內部162坪、戶外90坪，分成10大區，戶外「祕密花園」有綠意香草植物區、遊戲沙坑及小草坡；沿著「聲林隧道」的無障礙斜坡道將娃娃車推入館，喇叭播送著蟲鳴鳥叫。

館內透過原木遊戲器材，讓叢林意象真實地展現在眼前，各種挑戰的攀爬網、吊床、繩梯及晃橋所打造的「原野森林」，讓孩子充分滿足跑跳、攀爬、搖晃、翻滾探索的需求。在設計巧思上，教保員將不同材質布料縫製成樹幹造形，包覆堅硬的壁柱，安全之虞更可讓孩子體驗不同的觸覺感受。彭秀麟表示，這些規劃構想都是依據感覺統合、學習發展理論設計。

再沿著綠光步道走進「原野教室」，有一片攀岩牆和感覺統合遊具，充分滿足孩子攀爬、奔跑、跳躍以及四處探索的需求。場館內也規劃專屬嬰幼兒的「0至2歲娃娃屋」讓寶寶安全地盡情爬行；啟發孩子科學、益智、生活技能的「科學屋」、「玩具屋」及「廚藝屋」；其中，運用數位延伸鼓勵親子共讀的「故事屋」，以及既能作為表演舞台、又能夠滿足孩子角色扮演、積木建構等多功能彈性運用空間的「原野舞台」。

南港親子館相關服務一律免費，服務對象為0至6歲學齡前幼兒，同時段最多可容納40組親子。平日每場次上午2個半小時，下午3小時，服務時間為平日周二到周五，9:30至12:00、14:00至17:00，逢假日周六、周日每場次開放90分鐘，開放時間9:30至11:00、13:00至14:30、15:30至17:00，家長可透過網路預約及現場排隊。

館方強調，為邀請身心障礙及弱勢家庭參與，每場次都有現場保留名額，預約報名及相關訊息請洽02-2651-0558及台北市親子館及育兒友善園網站。

帶3歲孫女來體驗新設施的程淑快表示，這裡還不錯，因為東西都是新的，動線設計佳，環境乾淨，小朋友也很喜歡可以攀爬的設施，對四肢發育有幫助，交通上搭捷運、騎機車過來也蠻方便，未來有時間會想帶孫女來放電。

開館時間與地點：

一、入館費用：免費。

二、入館對象：6歲以下學齡前兒童，每名兒童至少1位至多2位照顧者陪同。每場次最多40組親子，需查驗嬰幼兒相關正本證件。

三、開放時間：周二到周五，第一場9:30至12:00、第二場14:00至17:00；周六至周日，第一場9:30至11:00、第二場13:00至14:30、第三場15:30至17:00。

四、地址：台北市南港區南港路一段287巷2弄15號

交通方式：

搭乘「捷運」，捷運南港站2號出口，出站沿興中路直走步行約3分鐘即可抵達。火車與高鐵搭乘至南港站自北出口出站。自行開車鄰近停車場包括CITYLINK南港店P棟立體停車場、Times24h普客二四(南港路停車場)。