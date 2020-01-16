新北表揚多位優秀農友 31歲青農、資深指導員獲獎

新北市農業局今天在新北市農會舉辦「109年農民節大會｣，農業局表示，每年2月4日是農民節，適逢農曆春節即將到來，為感謝農民一年來的辛勞及貢獻，提前舉辦農民節慶祝大會，新北市長侯友宜今出席，表揚多位優秀農民與農會人員，侯友宜也感謝優秀農友的努力及付出。

農業局表示，去年奪得全國製茶技術競賽冠軍的坪林青農翁治源，今年31歲、擁有電機碩士學歷，5年前回到坪林和父親一同製茶，以工程技術背景的精神融合傳統的製茶技術，成為新北最年輕的冠軍得主，為新北蟬聯全國製茶競賽九連霸，也代表茶產業新世代的接班人。

另外，深坑區農會的家政指導員蔡麗智，在農會服務超過30年，農會在社區成立關懷據點，她帶領志工隊關懷需要照顧的長者，讓更多在地的長者參與活動，已是許多深坑區阿公阿嬤生活重心。為長者量身訂做許多活動，例如疊杯、手做點心、非洲手鼓等活動，備受好評。

侯友宜在會中特別感謝這些農業工作者的參與及協助，過去一年新北的農業及農會榮獲9項農金獎、2項農村領航獎、3位百大青農、全國農業製茶及採茶冠軍及十大綠色照護獎等，表現非常傑出，因為有第一線的基層工作人員，才展現出新北農業的優異實力。