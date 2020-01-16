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影／「新北五鼠」小提燈今亮相 2月2日起限量發送

2020-01-16 11:39聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市民政局今天推出新北鼠年小提燈「新北五鼠」，故事取材家喻戶曉的包青天與七俠五義，一次推出「穿山鼠」、「錦毛鼠」、「徹地鼠」、「翻江鼠」、「鑽天鼠」五鼠造型套組及多種武器配件，用手電筒、手機等光源取代電池、LED燈泡，新潮可愛又有環保觀念，民政局表示，2月2日、3日在29區公所發送14萬9千份，讓民眾可以在元宵期間親子同樂。

民政局長柯慶忠表示，「新北五鼠」小提燈不僅深具武俠小說角色的特質，同時參考鼠科動物特性設計，如「鑽天鼠」飛鼠身輕如燕，代表新北多元的國民運動中心；而「翻江鼠」袋鼠媽媽及寶寶，則代表婚育、新住民關懷照顧；「徹地鼠」錢鼠好咬錢、善聚財，代表新北招商引資的亮麗成績等。

柯慶忠說，以往發放生肖小提燈使用的LED燈泡及電池，皆有回收機制，今年為避免產生重金屬汙染及有毒廢料，以生活中移動式燈具取代LED燈泡及電池，且組裝相較以往容易許多，大小朋友都能輕鬆上手，還可一次滿足孩子5種角色扮演。

此外，不想排隊的民眾，也可以上民政局網頁自行下載圖檔，只需以一般A4紙列印，再剪下圖案依虛線凹摺及黏貼就可完成製作，同樣站立得又挺又穩，不但小朋友可藉由DIY勞作組裝中培養立體概念，大朋友也可以拿來當辦公室、書桌上療癒小物，金鼠喜度過每一天。

民政局表示，除了製作組裝教學影片，也推出特別版「包青天」限量1千份網路抽獎活動，明日起到2月9日，民眾上「新北民政保平安」FB粉專點看小提燈貼文活動，留言回覆並tag三位朋友，就有機會把特別版「包青天」小提燈帶回家。

新北市副市長謝政達表示，每年搭配生肖製作的新北小提燈深受市民肯定與喜愛，年年引發排隊風潮，「新北五鼠」也代表新北市推動的多項福利與建設，相信今年鼠年小提燈也會是小朋友最開心的元宵玩伴。

新北市民政局今天推出新北鼠年小提燈「新北五鼠」，故事取材家喻戶曉的包青天與七俠五...
新北市民政局今天推出新北鼠年小提燈「新北五鼠」，故事取材家喻戶曉的包青天與七俠五義，一次推出「穿山鼠」、「錦毛鼠」、「徹地鼠」、「翻江鼠」、「鑽天鼠」五鼠造型套組及多種武器配件。記者江婉儀／攝影
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新北市副市長謝政達表示，每年搭配生肖製作的新北小提燈深受市民肯定與喜愛，年年引發...
新北市副市長謝政達表示，每年搭配生肖製作的新北小提燈深受市民肯定與喜愛，年年引發排隊風潮。記者江婉儀／攝影
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新北五鼠小提燈可以直接放在移動式燈具上，像露營燈、手機上都可以使用。記者江婉儀／...
新北五鼠小提燈可以直接放在移動式燈具上，像露營燈、手機上都可以使用。記者江婉儀／攝影
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新北市民政局今天推出新北鼠年小提燈「新北五鼠」，故事取材家喻戶曉的包青天與七俠五...
新北市民政局今天推出新北鼠年小提燈「新北五鼠」，故事取材家喻戶曉的包青天與七俠五義，民政局表示，2月2日、3日在29區公所發送14萬9千份，讓民眾可以在元宵期間親子同樂。記者江婉儀／攝影
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民政局表示，今年推出特別版「包青天」限量1千份網路抽獎活動，明日起到2月9日，民...
民政局表示，今年推出特別版「包青天」限量1千份網路抽獎活動，明日起到2月9日，民眾上「新北民政保平安」FB粉專點看小提燈貼文活動，留言回覆並tag三位朋友，就有機會把特別版「包青天」小提燈帶回家。記者江婉儀／攝影
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