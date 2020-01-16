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台灣人為何選舉都愛賭這味？政壇打賭王每賭必輸卻花招最多

新北選舉廣告物限投票日拆除 逾期沒入處理

2020-01-16 11:05聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

選舉落幕，但大街小巷仍不時可看見競選廣告物。新北市環保局表示，根據總統副總統及立法委員選舉競選旗幟設置管理規定，各政黨或候選人設置的競選旗幟應於投票當天深夜12點前自行拆除，逾期未拆除視同一般廢棄物，由環境保護局逕行清除，合法申請沒有罰款或沒收保證金的規定；違法懸掛則依廢棄物清理法裁罰。

上次地方選舉，新北市選舉廣告物拆除數量共1萬6101件，包括旗幟2992件、帆布4674件、布條5402件、紙板201件、大型看板25件和其他廣告物2807件。

環保局表示，將優先拆除可能影響交通安全的競選廣告物，通知候選人處理，如候選人未申請領略，環保，用來放置工具或其他物品，可利用的資源則拆解分類回收使用底或環保袋等用途，部分桿子可用於環境造景。

選舉倒數計時，參選人爭搶人車密集路段廣告看板，許多人早於半年甚至1年前就已預訂，馬路間的路燈桿也不例外，選前1個月新北市路燈桿商業廣告大多會撤下，改掛候選人選舉旗幟，為求公平避免爭議，通常會平均分配各路段，且可免費使用，全市約供應近2萬路燈桿給各候選人，依慣例其他縣市也會比照。

一般掛商業廣告要繳納保證金及使用費各200元，但政府把選舉比照公益活動不收使用費，而保證金事後可退還，等於各參選人可免費使用，以人口密集的板橋為例，去年釋出800支，由各候選人平均分配避免紛爭；人口也相當多的中和則提供1400支。

環保局則，選前電燈桿宮燈旗懸掛向各區公所申請，但有違規則由環保局開罰，依規定有違規會先通知候選人限期自行拆除，逾期環保局逕行拆除，但近年沒有候選人受罰。

選舉廣告物投票當天深夜12點前就須清除。示意圖
選舉廣告物投票當天深夜12點前就須清除。示意圖
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