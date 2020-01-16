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高鐵最特別旅客 傷龜石門沙灘擱淺遠送屏東海生館救治

2020-01-16 09:02聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

新北市石門沙灘日前有一隻綠蠵龜，身上有腫瘤，疑因傷擱淺，新北市政府動保處與海洋大學討論後決定將海龜緊急送往國立海洋生物博物館進行收容及後續醫療。特別的是，因南北路途遙遠，特別協調台灣高鐵公司安排班次運送傷龜，並由動保處及海洋大學派員護送南下。

新北市政府動保處表示，這隻擱淺在石門區新庄子沙灘的綠蠵龜，背甲長72公分，寬65公分，屬青少龜，因其個體虛弱，左前肢有傷口，且身上長有腫瘤及藤壺，動保處評估後決定送往屏東的國立海洋生物博物館進行收容及後續醫療。

由於石門到屏東是台灣頭到台灣尾，路途遙遠，得要搭乘不同的車子才能到達，為減少動物舟車勞頓的車程時間，後送其中一段行程，特別協調台灣高鐵公司安排班次運送傷龜，並由動保處及海洋大學派員護送南下。護送過程，海龜相當安穩，護送人員用軟布保護覆蓋，減少驚擾。

救援人員檢視後，經初步判斷發現，這隻擱淺綠蠵龜傷龜身上的腫瘤疑似為纖維乳突瘤，研究顯示這是一種常發生在青少年綠蠵龜上的病症，嚴重時會影響海龜的游泳、潛水及攝食能力，目前對海龜纖維乳突瘤的確切成因沒有定論，普遍認為是病毒及環境不良等多重因子引發，擱淺的傷龜，後續還需進一步進行採樣切片鑑定。

農業局長李玟表示，新北市政府秉持生態保育理念全力救援擱淺海龜，並持續與協力單位合作，提供即時救援與後續醫療照護，幫助其早日回到大自然。民眾若是在沙灘上發現擱淺的海龜，切記先不要主動接觸，可撥打118聯絡各地海巡單位，或是撥打（02）29596353向動保處進行通報。

高鐵最特別旅客，傷龜石門沙灘擱淺專人送屏東海生物。圖／新北市政府動保處提供
高鐵最特別旅客，傷龜石門沙灘擱淺專人送屏東海生物。圖／新北市政府動保處提供
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高鐵最特別旅客，傷龜石門沙灘擱淺專人送屏東海生物。圖／新北市政府動保處提供
高鐵最特別旅客，傷龜石門沙灘擱淺專人送屏東海生物。圖／新北市政府動保處提供
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