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掃QR即可開鎖 YouBike2.0體驗：貼心省力

2020-01-15 23:37聯合報 記者翁浩然／台北報導

YouBike2.0能使用QR Code掃碼租車。記者陳柏亨／攝影
YouBike2.0能使用QR Code掃碼租車。記者陳柏亨／攝影
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YouBike2.0跟舊版YouBike差在哪？2.0版的租借機台從原本的車柱改設在單車上，車柱變輕樁設計，機台還有太陽能發電、GPS、SIM卡網路等功能，資料傳輸與電力輸送都變無線，有民眾昨體驗發現2.0版設計「很貼心」，不僅租借多了掃QR碼的方式，上鎖開鎖、調整坐墊也都變簡單又省力。

車身設計採取珍珠白及黃色的YouBike2.0，外觀似乎與舊版YouBike一樣，當中巧思要體驗了才知道；從事室內設計的陳姓民眾說，光是借車可以使用App綁定信用卡、手機直接掃描QR碼就覺得很方便，而且單車龍頭的車上機，不會影響轉向順暢。

記者實際測試發現，舊版YouBike每次上鎖要拉細鐵線繞過前車輪、還要保管鑰匙，過程中會弄髒手，2.0版上鎖只要擺動龍頭插入卡榫，而解鎖免鑰匙，感應悠遊卡或手機掃QR碼即可開鎖。

另外，舊版調整坐墊總要費力解開及按緊開關、坐墊還可能固定不緊，在騎乘時歪掉，2.0版則可像調整辦公室椅子般，單手按壓手把即可調整高低升降，且內建卡榫也確保坐墊調整後不會歪掉只會擺正。

2.0版車鈴變成隱藏式，如同變速操作裝置一樣藏在手把中，轉一轉即可發出聲響很方便，不像舊版YouBike外掛式車鈴常常故障甚至被偷。

YouBike單車

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