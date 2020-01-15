淡北道路通過環評 支持淡北道路聯盟：淡水人期盼已久

淡北道路開發案今天通過環保署二階環評，新北市長侯友宜也親自到環保署，聽到通過環評也說：「打通淡水救命道路」，新科立委洪孟楷表示，支持淡北道路聯盟發起人張連榮表示，淡北道路通過環評，許多淡水人都很激動，但他認為通過的時間慢了點；新科立委洪孟楷表示，他會督促地方政府儘速開工，如期如實完工，早日舒緩淡水對外交通壅塞的困境。

淡北道路全長5.45公里，從淡水區中正東路與淡金路交叉口起至台北市立德路口止，為降低環境衝擊，僅有和淡海輕軌共構部分、跨越關渡大橋2處採高架設計，以及立體化型式穿越中央北路及立德路口，其餘都是平面雙向4線道。工務局表示，淡北道路預計今年底動工、112年底完工。

支持淡北道路聯盟發起人張連榮說，淡水人期盼已久的淡北道路終於通過，在民國80年代，當時政府在開發淡水新市鎮時，就有規劃淡北快速道路跟淡江大橋，卻一再拖延，淡江大橋去年才開通，日前淡北道路環評通過都開始施工，又被環團提出行政訴訟，判決表示要進入二階環評，對於能通過環評，許多淡水人都很激動，這是大家期待已久的結果。

是否認為通過環評的速度太慢，張連榮說，確實慢了點，像桃園鐵路地下化，從送審計畫書起，僅經過7個月就通過，相較之下淡北道路經過24年才通過，這是一個小孩子可以長大成人的時間。

新北第一選區新科立委洪孟楷表示，感謝環評委員本於專業審查，在開發單位新北市府調整修正後給予通過，這條道路所有淡水人都已經期盼了超過20年，他接下來也會督促地方政府儘速開工，如期如實完工，早日舒緩淡水對外交通壅塞的困境。