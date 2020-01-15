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淡北道路環評過 民代樂見聯外暢通

2020-01-15 19:46台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

新北市長侯友宜（中）在環評會表示，淡北道路是一條救命的道路，也是一條安全回家的路...
新北市長侯友宜（中）在環評會表示，淡北道路是一條救命的道路，也是一條安全回家的路。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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「這是一條救命的道路，也是一條安全回家的路。」環保署15日舉行淡北道路的環評會議，新北市長侯友宜會前表示，希望在文化資產、水質保護、紅樹林生態、空氣品質及交通衝擊等各方面，都能做到讓所有委員滿意。經過下午正反意見充分表達後，最終淡北二階環評順利通過。但此舉引起交通界與環保界強烈反彈。

「淡北道路也是三芝、石門未來大發展的契機！」侯友宜會後說，淡北道路除了解決台2線、竹圍路段的塞車，淡水每月729次救災、救護案件，這是淡水人救命的道路，讓淡水居民能安心地交通。

兼顧生態永續發展

「競選公報第1點，我就提到了淡北聯外道路的興建！」新科立法委員洪孟楷表示，淡北聯外道路的需求已經毋庸置疑。經過多次修正、評估、討論、再計畫，新北市工務局所提出的方案，已經是環評委員一再要求下所折衷的版本。現在所推出的方案，是兼顧生態永續發展跟道路用路順暢雙方面的主張。

「政府的態度很重要。」洪孟楷說，上次環評大會贊成反對各半，最終由主席裁示退回再議；反觀深澳電廠票數平手，卻是主席已1票裁示通過。如果環評通過，也只是一個開始，立委、議員、鄉親都將好好監督，讓新北市政府持續做好生態永續。

請專業重視民意

「民意尊重專業，但也請專業重視民意！」新北市議員陳偉杰表示，今天淡水區所有的里長全部站出來，因為民眾真的需要這條道路。執政黨包括桃園鐵路地下化等交通建設，都可以在50分鐘內表決通過，但淡北道路卻一拖拖了30年，這對淡水人公平嗎？不管是聯外或救護車的通過，滿足人民需求有這麼困難嗎？

「消防車塞在關渡大橋，從五股、台北、淡水都開不進來救火。」新北市議員蔡錦賢強調，關渡到登輝大道這一段，大約有4~5萬人，因為塞車、空汙而得肺癌的人很多，明明有醫院在那邊，但病人卻愈來愈多，救護車也因為塞車進不來。連醫院都建議要開通，從外環道路直接切進來，不要塞在中正路、台2線這一條。

「紅樹林的生態那麼重要，人民生命財產安全難道不重要嗎？」新北市議員鄭戴麗香表示，當車輛怠速的時候，二氧化碳跟空汙被人們吸入，救護車、消防車塞在路上的那種無奈，希望環評委員能苦民所苦。

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淡水環評

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