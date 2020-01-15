增闢道路仍會塞車 淡北道路引反彈

環境法律人協會EJA齊聲反對淡北道路環評通過，認為淡水的居民仍然會面對交通擁擠。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「新北市是不是想把自己的交通問題轉移給台北市？」住在淡水的前台北市交通局長濮大威15日在淡北道路環評會前反對說，原本淡水堵車問題會轉移到北投、士林。以淡海新市鎮未來仍有的發展量體，快速道路遲早也會在尖峰時段成為「停車場」，淡水的居民仍然會面對交通擁擠，成為雙輸結果。他主張運輸理念應著眼大眾而非小車。

濮大威提替代方案

「這項計畫將沿著淡水河邊拉1條4線道的快速道路，從紅樹林直通到台北市的大度路。」濮大威針對交通面向表示，這完全是違反「大眾運輸優先」基本理念的工程構想，短期受益者是違反環保、浪費都市道路空間的私人小汽車使用者，也是擁有最多經濟優勢的人，這是減損大眾運輸相對競爭力的濟富工程，缺乏公平正義。

濮大威提出3項建議：第1，協同中央相關部會成立大台北都會區（北北基）運輸計劃委員會，尊重專業的都會區整體運輸規劃。第2，在淡北運輸走廊裡優先提升大眾運輸服務，並實施淡北運輸走廊的擁擠收費制度。第3，在淡水及八里地區鼓勵產業發展，不要讓住宅角色過重，而使淡北走廊單方向尖峰交通量過高。

破壞生態擔心回堵

「這是個多年來不斷重考，卻要硬要量身打造考到及格的環評惡例。」綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣也指出，開發單位始終無視許多交通專家的警告，這條道路並無法真正解決交通問題，但新北市卻堅持只有開路一個方案，在淡水輕軌已經運行，淡江大橋也已核准興建的情況下，為何還要再加開一條快速道路？

「乾脆把淡水河整個加蓋算了！」竹圍居民魏伯任擔心，淡北道路不但會破壞河岸的自然生態跟休閒環境、觀光資源，並造成沿岸低窪地淹水更難排除的危機。淡北道路在大度路端為兩車道匯流為一車道，蓋下去只是讓車子全部在淡北道上回堵。他強烈質疑新北市只是想幫助淡海新市鎮賣不出去的房子造勢，圖利財團。

關渡大橋欠缺匝道

「若因道路壅塞而闢建新道路，新闢的道路將會吸引更多的車輛，最終導致同樣面臨壅塞狀況。」交通安全協會理事吳祥瑀提到，新北市府雖表示僅會增加8%車流，但若加總聯外道路數據，卻恐增加75%。有關竹圍站前路口規劃不良所造成的壅塞，新北市府仍堅持要在淡北道路完工後再重新規劃，僅是推託之辭。

「短期或許有助於紓解台2線紅樹林到竹圍段的尖峰車流，但長期來看只會帶來更多車流。」環境法律人協會理事長張譽尹律師強調，甚至會連累到北投與社子的居民，要承受更大量湧進的淡水車流。淡水明明有約40%在尖峰時刻要通過關渡大橋，淡北道卻沒有任何通往關渡大橋的紓解匝道，明顯欠缺整體交通規劃。

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