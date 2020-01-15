新北樹林地區春節交通疏運 警方會同市府單位會勘

有鑒於今年春節連續假期共有7天，各地方縣市政府皆預期觀光景點將出現大量的觀光客及返鄉人潮，新北市樹林警分局為確保春節連續假期交通順暢並為加強春節期間樹林地區的交通疏運工作，15日會同相關單位進行會勘，要確保民眾能順利返鄉過年。

新北市樹林警分局15日與新北市政府交通局、樹林區公所、國道警六大隊、樹林車站及樹林區各大賣場業者代表等，針對樹林區春節期間易壅塞路段及觀光景點辦理相關協調及道路會勘，考量轄區各大賣場、傳統市場春節前的採購年貨及往返車潮，警方表示將加強與賣場及相關業者即時聯絡通報，並成立協調聯繫LINE群組，以隨時掌握即時狀況。

因應轄內大型廟宇、大賣場春節期間均有自聘交通維護人員，協助疏導車流；若出現購物或參拜廟宇車潮嚴重回堵道路交通，除協調賣場業者、廟方通報警察單位外，警方也向業者宣導應管制停車場入口道路，並引導用路人前往其他停車場以疏解車潮。