金瓜石子弟回饋故鄉 獅子會捐勘災車

300B1區中山獅子會會長謝汎鐸是金瓜石在地出身，捐贈一台四輪傳動的勘災車給消防局九份分隊。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 300B1區中山獅子會會長謝汎鐸是金瓜石在地出身，看到故鄉的需要，今(15)日上午在金瓜石勸濟堂，捐贈一台四輪傳動的勘災車給消防局九份分隊，希望回饋故鄉，幫助消防救災，也保障居民的生命財產安全。

新北市消防局副局長陳崇岳表示，秉持著故鄉子弟，長大有成便應該回饋桑梓的理念，感謝300B1區新北市中山獅子會會長謝汎鐸上任後，便以社會救助來捐贈勘災車到九份消防分隊，改善家鄉資源缺乏的問題。

300B1區新北市中山獅子會會長謝汎鐸表示，回憶小時候，曾看著相思樹、松樹常青的山頭，因為受到金瓜石煉銅影響，逐漸枯黃，甚至因為森林大火而導致往日的豐富樹種不在，早期居民甚多，一旦出事便能積極處理，保護家邊的大自然，現在人口外移，地方上留下老弱的鄉親，更需要外界的資源進駐，幫助環境打理與產業提升。

瑞芳區長王坤南表示，感謝新北市議員蔡明堂也是前任300B1區中山獅子會會長，今天與現任謝汎鐸會長帶著大陣仗來關心金瓜石，也討論起現在消防分隊的廳舍是承租的，將來希望與在地議員林裔綺一同討論用地問題做改善，同時希望地方能有創生契機，鼓勵在外打拚的故鄉子弟能多回來看看家人，有能力時幫助家鄉更好。