士林官邸鼠年迎春趣 17日大師揮毫春聯免費送

年節腳步將近，家家戶戶忙碌於掃除環境、採辦年貨，也開始貼春聯添喜氣，為迎接庚子鼠年到來，台北市士林官邸除了精心準備花藝景點，將於1月17日（五）邀請知名書法家張炳煌等大師現場揮毫，替大家書寫春聯，讓新的一年帶來充滿藝文趣味的開始。

台北市公園處長陳榮興表示，在華人社會春節討吉祥，家家戶戶會貼春聯來應景，而春聯也稱作福貼，是一種在新春和立春時使用的傳統裝飾物，把賀年的吉利字詞用漂亮的書法寫在紙上，通常貼在牆、門之上。

為讓民眾除舊佈新過好年，台北市公園處與中華民國書學會共同舉辦「迎春揮毫送春聯」活動，請來中華民國書學會長張炳煌偕同5位知名書法家，於1月17日（五）下午2點至4點，在士林官邸公園露天音樂台前進行揮毫送春聯活動，活動當天將由張炳煌開筆揮毫，屆時會場將備有各種格式春聯用紙，書寫各式字體春聯，讓免費索取。

台北市公園處園藝管理所主任賀綺華表示，為讓來士林官邸參觀的民眾，感受新春年節熱鬧氣氛，園區內各景點全面換植佈置許多美麗鮮豔花卉，呈現百花盛開的優雅景緻，主題園區內有美聲公主綠雕搭配天籟琴師長頸鹿，近露天音樂座入口處的4米茶壺綠雕，紅綠燈節點區一對4米高的天鵝綠雕妝點熱情的「聖誕紅」。