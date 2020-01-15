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淡北道路環評今通過 侯友宜：打通淡水救命道路

2020-01-15 16:22聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

爭議長達20多年的淡北道路環評案，終於在環保署今天舉行的環評會議中通過。圖／新北...
爭議長達20多年的淡北道路環評案，終於在環保署今天舉行的環評會議中通過。圖／新北市交通局提供
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爭議長達20多年的淡北道路環評案，終於在環保署今天舉行的環評會議中通過。新北市長侯友宜今天也到環保署，侯友宜表示，淡北道路不但可以紓解台2線交通問題，也打通淡水、關渡地區緊急醫療急難救災運輸的「救命道路」，並消除當地民眾長久以來的塞車惡夢。

淡北道路全長5.45公里，從淡水區中正東路與淡金路交叉口起至台北市立德路口止，為降低環境衝擊，僅有和淡海輕軌共構部分、跨越關渡大橋2處採高架設計，以及立體化型式穿越中央北路及立德路口，其餘都是平面雙向4線道。隨著淡海輕軌通車、淡江大橋開工，淡北道路興建案通過，解決淡水交通問題的3個重要方案健全後，將對新北市發展有莫大助益。

侯友宜指出，台2線竹圍附近因為道路容量不足，造成常態性的交通壅塞，一直是中央與地方極需解決的問題，他在擔任副市長期間，就已經參與推動淡北道路，上任後，為了推動淡北道路興建，除了全程參與環保署去年3月13日及5月8日的環評大會，對於會議與會委員及公民團體疑慮部分，也責成府內各專業單位進行更深入的研究與分析，在期限前內提送充分說明予環保署繼續審查。

工務局表示，淡北道路預計110年可以開工，通車後，大幅移轉既有穿越性車流後，原台2線將可進行人本交通環境改造，包括串連整體人行空間，優化沿線公車候車設施及空間；並釋放道路空間，增設公車專用道以滿足跳蛙及幹線公車增班等公共運輸活化管理。

工務局說，未來更有利於搭配新北市持續推動電子票證轉乘等優惠措施，讓淡水區成為公共運輸示範區域，也和台北市福國路延伸計畫相輔相成，形成快速路廊，為往來淡水、北投地區的穿越性車流提供更便利的交通，估計至少可以節省來往淡水和台北市一半以上車程。

新工處說明，對於環保團體特別關心的紅樹林保留區部分，計畫路線已全部迴避，並計畫移除紅樹林保留區內既存人工設施後，再予植生補償增加生態緩衝空間；另避免道路間接影響保留區生態，也特別設置橋下入滲池、隔音牆、生物廊道等設施，可有效提升河岸景觀風貌，並維持生物多樣性，更依不同對象擬定具體保護對策，並成立生態監督小組以切實執行各項保護項目。

爭議長達20多年的淡北道路環評案，終於在環保署1月15日舉行的環評會議中通過。新...
爭議長達20多年的淡北道路環評案，終於在環保署1月15日舉行的環評會議中通過。新北市長侯友宜今天也親自到環保署。圖／新北市工務局提供
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侯友宜表示，淡北道路不但可以紓解台2線交通問題，也打通淡水、關渡地區緊急醫療急難...
侯友宜表示，淡北道路不但可以紓解台2線交通問題，也打通淡水、關渡地區緊急醫療急難救災運輸的「救命道路」，並消除當地民眾長久以來的塞車惡夢。圖／新北市工務局提供
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淡水環保署

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