新北市受國際肯定 躍上Amazon OTT平台

新北市突破400萬人口，智慧友善的宜居生活與豐沛多元的自然環境，吸引國際媒體好奇與關注，Amazon Prime Video節目選擇新北市作為拍攝主題，今日正式在Amazon Prime Video全球影音串流平台上架，展現新北產業的創新與活力，並結合智能城市發展與觀光特色推廣，成功將新北市推上國際舞台。

Amazon Prime Video影音串流平台擁有高達1億2千萬訂閱人次，訂閱人數僅次於HBO及Netflix，服務超過200個國家地區，尤其在歐美十分盛行，在社群媒體Facebook、Instagram及Twitter等也有龐大粉絲群。

The Future Code為全新系列節目，著眼於創新技術及未來趨勢的公司與城市，最新一集The Future of Cities拍攝新北、首爾、杜拜及舊金山等國際知名城市，新北市是台灣唯一入選城市，期待能讓全球觀眾看到最前瞻的城市發展。

新聞局長蔣志薇指出，海外製作團隊遠道而來，拍攝新北市智慧城市的先進發展，例如：市府大樓的智慧能源管理中心、新北市與亞馬遜合作之AWS聯合創新中心包含軟領科技、雲守護安控、盛雲電商等，以及新北市永續環保企業興采實業，與受全球矚目新興區塊鏈企業奧丁丁集團等，展現新北市的產業創新及市府在創新育成上的努力，如同盛雲電商市場部經理黃一耘所言，新北市年輕人很多，市府也大力支持，是個能走得最遠最智慧的城市，因為每個人都能敞開心胸接受它。