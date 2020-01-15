新春初一到初五 靈鷲山「真人開箱」招財活動一圖看盡

名列台灣宗教百景之一的新北市靈鷲山無生道場，是2020庚子鼠年走春祈福好地方，今年新春活動初一到初五，靈鷲山佛教教團採用「真人開箱」創意，所有好玩、招財的活動，都可在圖中一覽無遺。

靈鷲山今年特別在聖山寺廣場陳列開來，拍攝新春活動會參與到的人事物，包括平安禪修會用到的蒲團、財神法會上的五色財神缸、頂禮舍利聖儀中的加持物、牽佛手許願的竹筒、開運香、各種酥油燈、祥獅獻瑞的鼓陣，還有可愛的財神和善財童子，開山住持心道法師人型立牌與民眾結緣的超大五佛珠紅線，2名志工也橫躺在地入鏡，十分喜氣有趣。

靈鷲山聞喜堂2樓的財寶宮殿，位於台灣東北角的吉位，供奉職司北方的守護神財寶天王，今年禮請坤桑切培等5位喇嘛重新彩繪壇城，煥然一新的宮殿，富麗莊嚴、喜氣洋洋。大年初一至初五特別舉行財神、藥師、長壽、除障、善緣等修法，民眾可禮拜五方財神，五色缸除障，點燈供佛招財運。

靈鷲山主殿開山聖殿，供奉緬甸國寶玉佛、泰國僧王御賜長壽金佛、吉祥臥佛，誠心禮佛點燈，祈願福慧雙全、富貴臨門。初一到初五安排珍貴的彩色佛陀舍利、五比丘舍利及福報第一的希瓦利尊者等舍利子，為民眾頂禮加持，還可繞殿中巨大的雙塔聖石，殊勝難得。2020年特製限量開山聖殿平安富貴福袋，民眾可請回內有五輪塔三寶印蓋的平安富貴章，大吉大利。

下院聖山寺金佛殿，供奉三尊來自泰國的「平安佛、成功佛、圓滿佛」，後殿有「千手觀音彩銅雕像」與復刻尼泊爾的百八觀音聖像群，百福千祥。新春特別活動「牽佛手」別具巧思，由三尊金佛上手中流出五色流蘇加持古意盎然的福字竹筒，另一端民眾可以拿著福字竹筒，如同牽到三尊金佛佛手，象徵新的一年事業成功、諸事圓滿、平安健康。

心道法師邀請大家春遊靈鷲山，討個好運吉祥，金鼠年好事多、富貴多、繁榮多、平安多、吉祥多，事事稱心，並祝福子子孫孫，好事連連，家家富貴，代代相傳。