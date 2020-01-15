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變魔術！雜草叢生地變魔法廣場有精靈公仔、特色溜滑梯

2020-01-15 14:41聯合報 記者游明煌／即時報導

新北市英速魔法學校乾華校區附近有一處空地，原本雜草叢生，但近日像變魔術般，變身成為一處魔法廣場，公園內有可愛的魔法精靈、魔法公仔，色彩繽紛的入口好可愛，今天舉行啟用典禮，就像魔法般拉開序曲，小朋友都說好棒，好魔幻。

新北市石門區茂林里魔法廣場啟用典禮今天上午拉開序曲，由在地英速魔法學院乾華校區的舞獅隊樂烈開場，現場還有可愛的魔法精靈與色彩繽紛的神奇入口，迎接著大家，公園充滿魔幻的意像與色彩，讓小朋友都目不轉睛。

公園內有溜滑梯、步道、表演小劇場、Q字入口意像、體健設施等，還有魔法精靈公仔意象，水泥特色溜滑梯位在一處斜坡，由上而下，下方是一個有魔法意像的大圓盤。地點在石門區茂林里乾華國小旁，台2線到核一廠路口轉上山約5分鐘車程可達。

茂林里長簡義雄說，感謝石門區公所努力爭取，運用台電城鄉風貌補助經費而開闢完成，將一塊雜亂的荒地有著魔法般的轉變，為茂林社區創造出老少咸宜的休憩廣場，提供在地居民們及遊客更優質的居住及旅遊環境。

石門區長林俊宏表示，希望藉由魔術表演活動，可以讓大家多多了解石門區茂林里有個可愛的英速魔法學校乾華校區，學校旁的魔法廣場內有一對可愛的魔法精靈坐在階梯上等著大家一起玩，還有有趣的溜滑梯與神奇的體健設施，適合全家人一起體驗，歡迎民眾多加使用。

林俊宏說，附近還有十八王公廟的巨大忠狗、茶山步道的美景、茶香與溪邊步道那涓涓流水聲，讓您來到石門可聽聽蟲鳴鳥叫，與呼吸自然的芬多精，還可遠眺充滿魔力的美麗海景。

石門一處雜草叢生地，變魔法廣場有精靈公仔、特色溜滑梯等。圖／石門區公所提供
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石門一處雜草叢生地，變魔法廣場有精靈公仔、特色溜滑梯等。圖／石門區公所提供
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石門溜滑梯

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