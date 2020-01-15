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春節無人照料毛小孩 北市公布優良寵物旅館

2020-01-15 14:43中央社 台北15日電

台北市動保處今天表示，春節將屆，許多毛小孩的爸媽返鄉、出國時會擔心家中寵物狀況，為讓民眾有更多選擇，提供動保專家、學者等評鑑、挑選的83間優良寵物旅館，供市民參考。

動物保護處發布新聞資料指出，民眾春節返鄉、過年期間出遊，都會擔心毛小孩獨自看家狀況，為要找合適、安心的寵物寄宿旅館而傷腦筋，為確保市民權益，由動保團體、專家學者、業者代表等組成特定寵物業評鑑委員會，日前完成寵物旅館實地訪評作業。

評鑑委員會針對台北市寵物業者的場所設施、寵物照顧、消費者權益、配合動保政策等項目進行評比，評選出83間優良店家，包含10間特優、30間優等、43間甲等。

動保處指出，挑選寵物旅館除會尋找離家近外，應選擇具特定寵物業許可證的店家為主，合格店家除符合飼養設施規範、專任人員具有資格審查外，也會與特約獸醫師簽約，專任人員每天會記錄寵物飼養管理與照護情形。

動保處表示，毛小孩入住寵物旅館前，應先帶毛小孩勘查寄宿環境舒適度，也要詢問打掃、巡房頻率，像外出散步、放風遊憩時間及提供24小時手機遠端視訊等，若毛小孩有特殊進食習慣或相關病史，一定要告知業者，並簽訂書面契約。完整特定寵物業分區名冊已公告官網，歡迎市民多加利用。

寵物毛小孩獸醫師

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