環亞世界大樓三溫暖排汙水釀臭味 北市開罰3萬

北市環保局本月持續接獲民眾反映，南京東路三段、敦化北路交叉口環亞世界大樓附近人行道旁時常飄出惡臭，環保局多日駐點、以示蹤劑追查發現，汙染源是環亞世界大樓15樓「亞太三溫暖」產生的大量汙水，因排放到大樓外雨水側溝才造成惡臭，最後依「水污染防治法」開罰3萬元，並要求該大樓限期提出污水接管與改善計畫。

環保局過去受理人行道雨水側溝臭味案件，多為雨水側溝排水不良積水所造成，因此常在清洗周邊溝渠加強流通效率後，就能消除臭味，但環亞世界大樓旁人行道側溝清洗後，民眾卻持續反映仍有臭味。

為確認汙水來源，環保局稽查人員多日駐點觀察並清查該大樓各樓層營業樣態，在15樓發現「亞太三溫暖」會產生大量汙水後，於排放管道投入示蹤劑追蹤，並確定汙水流入大樓地下室汙水池後未排入衛工管，而是排放到大樓外雨水側溝，加上營業汙水持續排出，才常造成惡臭。

環保局表示，大樓排放汙水應納入衛生下水道，但大樓未經妥善處理即任意排放，已違反水污染防治法，因此依法對該大樓管理單位告發裁處3萬元罰鍰，並要求大樓管理單位於1個月內提出改善計畫，徹底解決當地惡臭問題，否則後續將持續稽查後開罰。