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環亞世界大樓三溫暖排汙水釀臭味 北市開罰3萬

2020-01-15 14:15聯合報 記者翁浩然／即時報導

北市環保局本月持續接獲民眾反映，南京東路三段、敦化北路交叉口環亞世界大樓附近人行道旁時常飄出惡臭，環保局多日駐點、以示蹤劑追查發現，汙染源是環亞世界大樓15樓「亞太三溫暖」產生的大量汙水，因排放到大樓外雨水側溝才造成惡臭，最後依「水污染防治法」開罰3萬元，並要求該大樓限期提出污水接管與改善計畫。

環保局過去受理人行道雨水側溝臭味案件，多為雨水側溝排水不良積水所造成，因此常在清洗周邊溝渠加強流通效率後，就能消除臭味，但環亞世界大樓旁人行道側溝清洗後，民眾卻持續反映仍有臭味。

為確認汙水來源，環保局稽查人員多日駐點觀察並清查該大樓各樓層營業樣態，在15樓發現「亞太三溫暖」會產生大量汙水後，於排放管道投入示蹤劑追蹤，並確定汙水流入大樓地下室汙水池後未排入衛工管，而是排放到大樓外雨水側溝，加上營業汙水持續排出，才常造成惡臭。

環保局表示，大樓排放汙水應納入衛生下水道，但大樓未經妥善處理即任意排放，已違反水污染防治法，因此依法對該大樓管理單位告發裁處3萬元罰鍰，並要求大樓管理單位於1個月內提出改善計畫，徹底解決當地惡臭問題，否則後續將持續稽查後開罰。

環保局也呼籲，商辦大樓或社區的污水應透過汙水處理設施適當處理後納入衛生下水道，以確保環境衛生；另尚未接管需依靠化糞池處理生活汙水者，須每年定期找合格水肥清理業者清理化糞池，同時檢查密封相關孔蓋，不但可以維持設施功能正常，還可以減少異味，阻絕蚊蟲產卵孳生，提升住家公共環境衛生。

北市環保局本月持續接獲民眾反映，南京東路三段、敦化北路交叉口環亞世界大樓附近人行...
北市環保局本月持續接獲民眾反映，南京東路三段、敦化北路交叉口環亞世界大樓附近人行道旁時常飄出惡臭，稽查才發現汙染源是大樓15樓「亞太三溫暖」產生的大量汙水造成。圖／北市環保局提供
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北市環保局本月持續接獲民眾反映，南京東路三段、敦化北路交叉口環亞世界大樓附近人行...
北市環保局本月持續接獲民眾反映，南京東路三段、敦化北路交叉口環亞世界大樓附近人行道旁時常飄出惡臭，稽查才發現汙染源是大樓15樓「亞太三溫暖」產生的大量汙水造成。圖／北市環保局提供
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人行道污水

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