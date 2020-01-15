淡海輕軌可用行動支付！ 免費搭1個月還有店家優惠

淡海輕軌可用行動支付！新北捷運公司今辦理淡海輕軌行動支付上線記者會，即日起至2月14日使用Line Pay Money跟MasterCard信用卡，包含綁定Apple Pay、Google Pay與 Samsung Pay等，期間即可免費搭乘淡海輕軌，且使用行動支付搭輕軌到家樂福、美麗新商城餐廳還享有優惠，未來更考慮將延伸到公車轉乘。

新北捷運公司董事長陳建宇表示，淡海輕軌是雙北地區第一個在大眾運輸軌道系統導入行動支付的場域，更以公共運輸結合周邊商圈不斷點智慧生活圈為藍圖，規畫成為台灣第一個無現金場域。

此外，淡海輕軌行動支付系統可辨識民眾是否搭乘輕軌，只要搭完輕軌再去周邊商家消費即可享有優惠。陳建宇說，這是全台第一個整合交通運具及商家的行動支付，第一階段提供輕軌沿線，包括家樂福及美麗新商圈等超過10間店家優惠，後續更將陸續擴增合作店家。

陳建宇說，後續系統更考慮提供跨運具系統串接介面，未來不僅是在輕軌上可使用，也考慮延伸至公車上，讓民眾不需藉由電子票證或現金，利用手機即可無縫轉乘，即日起自2月14日前，MasterCard信用卡，包含綁定Apple Pay、Google Pay與 Samsung Pay等)及LINE Pay Money使用者，為期1個月將享淡海輕軌票價免費回饋。