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新YouBike2.0試辦

2020-01-15 11:16攝影中心 記者陳柏亨／即時報導

新的YouBike 2.0 今天上路，台北市交通局在公館周邊區域（含臺大校園）啟動 3 個月試辦。YouBike2.0採珍珠白及黃色、輕樁車柱和太陽能充電，不過YouBike2.0無法與1.0設備相互借還。

新的YouBike 2.0 在租車使用上，如果是1.0版的既有會員，無需再次註冊即可借車，租車費率也與1.0版相同，轉乘、定期票和敬老卡等優惠也維持不變。民眾若要以QR Code掃碼租車，可下載YouBike2.0官方App，綁定信用卡後，便可輕鬆完成付款。試辦範圍內共建置 102 個站點、約 1800 個車柱、500 輛 YouBike 2.0 公共自行車供民眾租借使用。

新的YouBike 2.0 （右）具備文字顯示功能，還能使用QR Code掃碼租...
新的YouBike 2.0 （右）具備文字顯示功能，還能使用QR Code掃碼租車，比過去YouBike（左）借還都得仰賴車柱更為簡便。記者陳柏亨／攝影
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新的YouBike 2.0 今天上路，北市交通局長陳學台（右二）和捷安特董事長劉...
新的YouBike 2.0 今天上路，北市交通局長陳學台（右二）和捷安特董事長劉金標（右一）等人為新的YouBike 2.0試辦計畫揭幕 。記者陳柏亨／攝影
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新的YouBike 2.0 能使用QR Code掃碼租車。記者陳柏亨／攝影
新的YouBike 2.0 能使用QR Code掃碼租車。記者陳柏亨／攝影
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新的YouBike 2.0 今天啟動 3 個月試辦。記者陳柏亨／攝影
新的YouBike 2.0 今天啟動 3 個月試辦。記者陳柏亨／攝影
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新的YouBike 2.0 具備文字顯示功能，還能使用QR Code掃碼租車。記...
新的YouBike 2.0 具備文字顯示功能，還能使用QR Code掃碼租車。記者陳柏亨／攝影
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YouBike2.0採珍珠白及黃色、輕樁車柱和太陽能充電。記者陳柏亨／攝影
YouBike2.0採珍珠白及黃色、輕樁車柱和太陽能充電。記者陳柏亨／攝影
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YouBike自行車信用

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