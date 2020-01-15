新北市今年將實施坐月子津貼、減輕高照顧者負荷

新北市社會局長張錦麗今天預告今年將實施坐月子津貼，也將減輕高照顧者負荷，希望讓有孩子的新手父母及家庭長期照顧者能喘口氣。市長侯友宜說，所有政策都不是單一局處的事，市府都需全力協助。

張錦麗今天以「建構社會安全網-10%的挑戰」為題，在市政會議專題報告，她以漁網概念描繪新北市安全網，指目前全市高風險兒少預防率約89.77%，離圓滿只剩約10%，將全力建構防護網。會中她透露今年將實施坐月子補助和減輕高照顧者負荷計畫，但未說明細節。

以坐月子補助為例，當初是由新手媽媽、市議員江怡臻提案建議。江怡臻說，台中和高雄都推動坐月子補助，協助手忙腳亂的新手爸媽照顧孩子，以她過來人經驗，與其給育兒津貼，還不如提供服務幫助新手爸媽建立生活照顧模式。

她認為，市府可提供生育津貼和坐月子補助供市民選擇，對市府財政也不會是太大負擔，「沒經驗新手爸媽照顧孩子的生活不是人過的，如果沒有長輩幫忙更辛苦」，像她當初生活就非常混亂，為了照顧孩子，和丈夫都無法休息或好好工作，連煮飯都有困難。

減輕高照顧者負荷部分，社會局「希望讓長期照顧者放個假、喘口氣」。社工科長劉文湘說，計畫於去年10月試辦，預計今年3月正式實施，目前規畫17個評估指標和民間機構合作，針對照顧負荷比較重的民眾提供協助，進場和家戶評估溝通，以免發生「一人病倒，全家累倒」的情況。