蘆洲親子圖書館變身恐龍樂園 俏皮陪小朋友閱讀

寒假即將到來，新北市立圖書館蘆洲兒童親子分館經過改造，搖身一變成為小朋友最愛的「恐龍圖書館」，昨天重新啟用。有火山造型的視聽區、俏皮可愛的恐龍閱讀椅與恐龍蛋造型椅，陪小朋友一起閱讀。

蘆洲特別打造「恐龍」主題的融合玩具圖書館，除了有火山造型的視聽區、大樹造型的閱覽區、草地帳篷融合玩具區、考古沙坑、恐龍積木牆、恐龍主題書區，還有俏皮可愛的恐龍閱讀椅與恐龍蛋造型椅，陪小朋友一起閱讀，作為送給蘆洲地區親子最棒的寒假禮物。

蘆洲親子分館主任陳樺萱表示，除了打造趣味的恐龍圖書館，蘆洲兒童親子分館同時提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等6種需求的融合玩具服務，打造兼具遊戲與學習的友善親子閱讀空間，讓孩子從遊戲中快樂學習。

蘆洲兒童親子分館為慶祝圖書館重新開放，推出一系列「恐龍愛閱讀」主題活動，2月10日前，只要借書便可兌換限量恐龍造型橡皮擦或恐龍氣球；借書達10本，還可免費報名恐龍考古沙坑活動，與恐龍扮裝體驗，當小小考古學家，把挖到的恐龍蛋帶回家。