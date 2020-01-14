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朱銘美術館完成歲修！18日重新開館 3檔展覽新春迎賓

2020-01-14 18:30聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市金山區朱銘美術館封館歲修，18日重新開館，將推出「創藝運動場」、「後製造」和「大小運動會」3檔開春展覽。18日至23日金山區民到美術館參觀，還可免費領取限量朱銘揮毫燙金印刷春聯。春節大年初一至初三（25至27日）推出身聲劇場「老鼠娶新娘」，限量優惠票已開放購買。

東京奧運今年，朱銘美術館2020年度特展「創藝運動場」，將展覽空間變成運動場，除了瘋狂達利、朱銘、楊英風、蒲添生等經典大師描繪身體姿態雕塑作品，蒲添生之子蒲浩明、孫女蒲宜君也參展，一家三代共襄盛舉。

創藝運動場展出各式運動主題藝術創作，其他展品還包括年輕藝術家用畚箕和球竿打高爾夫球，以及在超市慢跑等探討人與環境關係的裝置、錄像多元媒材作品。

為了迎接親子同遊，「Art多一點實驗室」推出為學齡前孩子規劃的「大小運動會」，讓小朋友能自由穿梭玩樂、伸展律動。

兒童藝術中心推出藝術家互動展「後製造」，以貼近生活的物件進行創意發想，比如用五金行的塑膠管、漏斗改造成可吹奏的樂器，紅色交通三角錐變身小餐几等，帶領孩童探索生活中的樂趣。

農曆春節年假，館方邀請身聲劇場在初一至初三演出「老鼠娶新娘」，結合肢體動作、歌唱、live音樂演奏、玩偶與戲劇演出，重新詮釋經典民間寓言故事，讓大、小朋友一起歡度年假。

朱銘美術館18日重新開館，將推出「創藝運動場」展覽。圖為蒲添生運動系列作品。圖／...
朱銘美術館18日重新開館，將推出「創藝運動場」展覽。圖為蒲添生運動系列作品。圖／朱銘美術館提供
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朱銘美術館18日重新開館，將推出「創藝運動場」展覽。圖為致穎錄像作品「慢跑」。圖...
朱銘美術館18日重新開館，將推出「創藝運動場」展覽。圖為致穎錄像作品「慢跑」。圖／朱銘美術館提供
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