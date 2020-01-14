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新北家金鼠喜春聯 汐止備一萬份索取

2020-01-14 18:53觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

新北市政府準備了春聯大方送，特別設計了國台語唸法的春聯「家金鼠喜」，汐止區公所準...
新北市政府準備了春聯大方送，特別設計了國台語唸法的春聯「家金鼠喜」，汐止區公所準備一萬份春聯，數量有限送完為止。 圖／觀天下有線電視提供
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就要過年了，新北市政府也準備了春聯大方送，這次設計的款式除了有可愛的松鼠，還特別設計了國台語唸法的春聯「家金鼠喜」，汐止區公所準備一萬份春聯，數量有限送完為止。

汐止區長陳健民表示，這是今年新北市政府設計的春聯，上面的家金鼠喜，取台語諧音「家，真舒適」，或是「厝」金鼠喜，要傳達的就是新北市安居樂業的寓意，上頭有一隻松鼠跟五個金元寶，期待今年鼠年，五個金元寶代表五福臨門，財富、健康、快樂都屬於大家。

陳健民說，民眾可以到公所一、二樓服務台，上班時間都有提供索取春聯的服務，那今年汐止區總共分配到了一萬份，發完為止，有興趣的民眾可以趕快到公所索取。

春聯汐止

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