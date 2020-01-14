金山公所拜早年 民眾搶拿鼠年春聯

新北市政府公布今年的鼠年春聯「家金鼠喜」，金山區公所也準時發放，市議員與里長們向鄉親拜早年。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 新北市政府公布今年的鼠年春聯「家金鼠喜」，今(14)日上午九點金山區公所也準時發放，一早公所門前大排長龍，就是為了索取一張喜氣的鼠年春聯，市議員與里長們都趁著今天發春聯的好日子，向鄉親拜早年，祝福鄉親家金鼠喜，鼠年吉祥。

金山區長陳國欽說，燙金字樣還有五顆金元寶，加上融入閩南語元素，意指在新北到處都很舒適，討喜的含義深得地方民眾的喜愛，今天上午九點公所也準時來發放，不到九點就可以見到公所門前大排長龍，就是為了索取一張喜氣的鼠年春聯，大家希望能夠將象徵錢鼠的春聯帶回家，討個吉利。

此外，趁著第一天開始發春聯的好日子，公所同仁與議員還有里長們，也紛紛拿起春聯站在門前一字排開，向在地的鄉親們喜氣的拜早年，希望提前將喜氣的春節祝福傳遞。

市議員周雅玲說，這次的春聯別出心裁的用台語來念，就是希望市民朋友大家都在新北市政的努力下，安居樂業，在哪都有舒適生活。

市議員廖先翔表示，年底到了就是開始期待今年市長又有什麼新創意在春聯上，新出爐的鼠年春聯真的是吉祥含意，也祝福市民朋友都可以平安順遂。

市議員白珮茹指出，今年的鼠年春聯真的是很有創意，有喜感也有美感，農曆年前都會在各區公所發放，歡迎有需要的市民朋友來公所索取，討個吉利。

市議員們也成為傳遞年節喜氣的最佳代言人，祝福鄉親們開心、財源滿滿的迎接鼠年，還有幼兒園的小朋友也在老師的帶領下，來到公所感受過年的氣氛，領取鼠年春聯，就是要在家鄉最重要的節日裡學習，新年不是只有領紅包，還有除舊佈新貼春聯，逢人就要互道吉祥話，要祝福生活周遭的每一個人，家金鼠喜、鼠年吉祥。