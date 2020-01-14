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板橋實踐公托中心成立 「陽光走廊」有草皮還可玩水球

2020-01-14 17:11聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市土城頂埔、板橋實踐、三芝及金山金美公共托育中心今天同步成立，新北市長侯友宜稍早到板橋實踐公托中心揭牌，也與現場小朋友們一同玩樂。板橋實踐公托中心位在實踐國小內，以打造「家」的感覺為主，受委辦單位台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純表示，托嬰中心以往讓人詬病就是給人「機構」的感覺，好像被關起來，因此創造零距離空間。

板橋實踐公托中心色彩繽紛，每一處都是由托育人員用心佈置而成，就連哺乳室也打造成溫馨的空間，且公托中心二樓也設有「陽光走廊」，打造成孩子們玩耍空間，除了有人工草皮外，也有三輪車賽道，夏天還可以在那玩水球。劉百純說，設計時就希望公托中心穿透性高，視覺沒有阻礙，因為要讓孩子未來眼光遠大、要讓他們看得遠，且管理層面也比較好管理。

劉百純強調，板橋實踐公托中心的9名托育人員，一定都有保母證照或是本科系畢業，「來這邊都是有經驗的，面試上也會選擇要真正愛小孩，應對家長也是條件之一。」

劉百純笑說，主要是打造成像家一樣的感覺，托嬰中心以往讓人詬病的地方就是給人「機構」的感覺，好像被關起來，但他們就是打造「零距離」，就連員工辦公室也是溫馨感，這樣工作起來也會很幸福。

公托中心二樓也設有「陽光走廊」，打造成孩子們玩耍空間，除了有人工草皮外，也有三輪...
公托中心二樓也設有「陽光走廊」，打造成孩子們玩耍空間，除了有人工草皮外，也有三輪車賽道，夏天還可以在那玩水球。記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜稍早到板橋實踐公托中心揭牌，也與現場小朋友們一同玩樂。記者張曼蘋／...
新北市長侯友宜稍早到板橋實踐公托中心揭牌，也與現場小朋友們一同玩樂。記者張曼蘋／攝影
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板橋實踐公托中心主打空間通透感，不希望給孩子們壓迫感。記者張曼蘋／攝影
板橋實踐公托中心主打空間通透感，不希望給孩子們壓迫感。記者張曼蘋／攝影
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公托中心二樓也設有「陽光走廊」，打造成孩子們玩耍空間，還有人工草皮可供孩子們嬉戲...
公托中心二樓也設有「陽光走廊」，打造成孩子們玩耍空間，還有人工草皮可供孩子們嬉戲。記者張曼蘋／攝影
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托育托嬰

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