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新北市今天新增4家公托中心 目標今年再增20家

2020-01-14 16:59聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市第67到第70家公共托育中心今天舉行聯合開幕典禮，包括土城頂埔、板橋實踐、三芝及金山金美公共托育中心，象徵完成去年10家目標。新北市長侯友宜出席表示，今年目標20家，已經有9家確定地址。

新北市社會局表示，新北市推動「幼托公共化」政策，和教育局自2011年起積極協調學校提供餘裕空間，設立中共托育中心，侯友宜上任前達到60家，去年目標再增10家，最後4家去年建置好，已經達標。

侯友宜說，原本這4家都要在去年12月31日開幕，但工程有點delay，到今天開幕。新北市70家公托，加上準公共化的托育聯盟有143家，總共有213家，另外還有居家托育人員4000多人，新北市0到2歲準公共照顧人數達1萬7千多人，全國最多、比例最高，會努力再拼。

社會局表示，這4家公托中心去年12月31日起開始報名登記，至今年1月18日下午5時止，如登記超過收托名額，將於1月21日辦理公開抽籤。

社會局指出，三芝公托中心更是三芝國小校長積極支持，將自己的宿舍提供給公托中心使用；頂埔市民活動中心的公托場域，是頂埔里長林忠謀積極支持市府推動公托的政策，主動與在地市民溝通，促成公托的設置。

社會局表示，今年將在中和、樹林、林口、三重、五股、蘆洲、汐止、新店及板橋等區持續設置公托中心，目標20家。這次招生土城頂埔及板橋實踐公共托育中心預計各收托45名0-2歲嬰幼兒；三芝及金山金美公共托育中心預計各收托12名0-2歲嬰幼兒。

新增4家公托中心聯絡資訊分別為土城頂埔位於土城區中央路4段55-12號（02-2267-6731）、板橋實踐位於板橋區實踐路93巷51號（02-2962-1772）、三芝位於三芝區育英街22號（02-2636-9311）、金山金美位於金山區忠孝一路111號（02-2408-1211）。

為增進家長掌握新北市公共托育中心最新相關訊息，可至「新北市政府社會局網站」、「新北育兒資訊網」及「友善公托、幸福新北」Facebook查詢，掌握更多新北市公共托育中心相關訊息。

新北市第67-70家公共托育中心今天舉行聯合開幕典禮。記者魏翊庭／攝影
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新北市第67-70家公共托育中心今天舉行聯合開幕典禮。記者魏翊庭／攝影
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托育侯友宜

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