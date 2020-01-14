年節將至 台北花市20日起連續108小時不打烊

台北花市因應農曆年節前採購花卉大量人潮，20日凌晨起到24日除夕中午12點，將連續5天共108個小時營業，而目前每天營業時從中午12點已延長到下午3點，百合、銀柳、菊花、金錢樹、鳳梨花、金桔等年節花卉盆栽應有盡有；台北市副市長黃珊珊等人今天也於花市行銷不打烊服務及17日到23日於花市A館2樓舉辦的農特產年貨大街。

台北花市是北部地區最大集散地，今年承襲以往除夕前5天不打烊營運特色，也第三次結合農特產舉辦年貨大街活動，展售三章一Q履歷認證的蔬果。

台北花卉產銷公司指出，因最近中南部花卉產地天氣大致良好，預估今年年節前10日，盆花供貨量可達24萬，而年節前5天的切花供貨量則可達110萬把，相較去年年節前同期的25萬盆、110萬多把，可能略減，但整體價格浮動不大；過年期間整體花卉價格約較平日漲2成左右。

北花公司指出，年節最常見使用到的切花為百合、菊花、銀柳；百合有濃郁香氣，讓家中滿室生香，象徵百室順利皆合意；菊花則是吉祥開運首選，且顏色、大小種類多元；銀柳與閩南語發音的「銀兩」相似，有招財的含意，因此廣受消費者喜愛。