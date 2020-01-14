親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨掀改革聲浪！跟進江啟臣、蔣萬安 沈智慧辭中常委

蔡英文狂勝故鄉票卻跌兩成 老家鄉親：不是沒有原因的

淡北道路明再闖環評 侯友宜預計出席

2020-01-14 12:42聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

爭議長達20多年的淡北道路環評案，歷經2次環評大會審查遭退回初審小組，去年9月4度初審後，全案裁定建議通過，但附帶條件是雙北市必須針對交通衝擊、大眾運輸措施協商，明將第3度闖關環評大會，新北市長侯友宜也預計會出席。

淡北道路預定路線起點自淡金路與中正東路口起，南迄台北市大度路三段、立德路交會點，路線大致沿台二線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊布設，全長約5.4公里，僅有淡海輕軌共構、跨越關渡大橋2處採高架設，以及立體化形式穿越中央北路及立德路口，其餘均是平面雙向4線道。

支持淡北道路聯盟指出，這條讓淡水與北海岸居民期盼20多年的道路，希望環評委員了解淡水人的苦衷，多聽聽淡水人的心聲，盡速通過環評審查，勿再以似是而非的理由，一再阻撓此路的興建，讓淡水能有一條安全回家的路。

新北工務局說，未來淡北道路將成為大眾運輸導導向政策的重要環節，除了將台北市重要路口中央北路及立德路口

納入立體化工程手段改善外，也會優化竹圍路廊台2線之大眾運輸及人本道路環境。

工務局指出，另外興建時會實質迴避紅樹林自然保留區範圍，同時也積極與北市溝通協調，有關環評審議階段的交通影響評估內容，台北市交通局於2019年12月9日來函表示無意見。

發起人張連榮指出，台北市已同意新北市做的交通環境影響評估，明天渴望是最後一次大會，對於這次大會很有信心，淡北道路會打通竹圍路廊瓶頸、不會影響親水環境、並且優先發展大眾運輸。

爭議長達20多年的淡北道路環評案，歷經2次環評大會審查遭退回初審小組，去年9月4...
爭議長達20多年的淡北道路環評案，歷經2次環評大會審查遭退回初審小組，去年9月4度初審後，全案裁定建議通過，明將第3度闖關環評大會。圖／新北市交通局提供
分享

淡水河環評

延伸閱讀

坪林金瓜寮自行車道 增2路線滿足單車騎士挑戰...

新北第2波行動治理開跑 上半年30場

新北博物館走春 有機會抽大獎

影／國民黨青壯派要世代交替 黃敏惠：多親近年...

相關新聞

要吃牛肉就來這間餐廳 全台唯一五星全牛主餐

2020-01-14 12:49

這間酒店用一片「巧克力餅乾」圈粉 感受溫暖舒適的旅宿體驗

2020-01-14 11:49

新北大型家具免費清運17日起申請 年後才能處理

2020-01-14 11:25

坪林金瓜寮自行車道 增2路線滿足單車騎士挑戰性

2020-01-14 07:46

環狀線農曆年前通車？ 新北：有信心

2020-01-14 00:33

平溪天燈節 2月1日、8日全面交管

2020-01-14 00:26

北市1商行筍干 漂白劑超標32倍

2020-01-14 00:23

YouBike2.0明起試辦 違規占停要罰

2020-01-14 00:12

北市聯醫示範剩食變佳餚 陽大附醫名家春聯免費送

2020-01-13 23:42

台北年貨大街開跑 下午領發財金 花蓮18日至23日開賣

2020-01-13 23:36

社子島劃7.9公頃河川區 地方有異見

2020-01-13 23:33

新北第2波行動治理開跑 上半年30場

2020-01-13 22:59

北市老屋施作斜屋頂防漏 盼放寬標準

2020-01-13 22:54

新北公有停車場 春節不漲價

2020-01-13 22:48

937添新車 林口─圓山更方便

2020-01-13 22:45

雙溪山櫻、李花開 過年前後宜賞花

2020-01-13 20:32

貢寮志工、役男打掃 獨老住家大改善

2020-01-13 20:30

汐止內溝溪彩繪生態牆 里民、遊客很滿意

2020-01-13 20:29

照顧偏遠農友 三芝公所下鄉辦採筍證

2020-01-13 20:26

新北迎春花 櫻花、梅花、茶花紛綻放

2020-01-13 14:22

新北邁智慧城市 學習扶助2.0

2020-01-13 14:18

新北「家金鼠喜」春聯曝光 春節測運勢還能抽iPhone

2020-01-13 13:31

新北春聯「家金鼠喜」 侯友宜：祝好日子數不完

2020-01-13 13:21

林口往圓山 937公車尖峰只要等4到6分鐘

2020-01-13 12:39

山櫻花綻放 新北賞櫻地大公開

2020-01-13 08:45

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

台南晚上請吃1100份雞排 原因跟大家想的不一樣

2020-01-13 14:38

大選慘敗中國國民黨要改名？ 蔡育輝：有何不可

2020-01-13 16:58

新北環狀線再挑戰通車 市府：有信心農曆前通車

2020-01-13 16:59

大排長龍！慶祝什麼嘸人知 屏東神秘楊先生送250份雞排

2020-01-13 17:27

苗縣2票所未逐張唱名開政黨票 選委會：絕不可能作票

2020-01-13 16:18

武陵賞櫻從宜蘭三星出發2日遊 贈品好康優惠多

2020-01-14 06:53

屏人口跌跌不休 下屆議員恐減12席

2020-01-13 23:38

落實國小校校有幼兒園 桃園增建18所

2020-01-13 23:19

民進黨大勝 林佳龍讚洪慈庸蕭美琴「青年參政榜樣」

2020-01-13 19:54

伍麗華當選後原民處長現職缺 潘孟安：得傷腦筋了

2020-01-13 15:33

漁民捕獲的「怪生物」真相出爐 學者鑑定是快蛸

2020-01-13 16:25

「超級設計師」媽祖本尊操刀 善化慶安宮免費福袋亮相

2020-01-13 13:10

北市自行車、機車別亂停 這裡15日起要開罰

2020-01-13 14:57

問鼎2022台北市長？ 林右昌：未來的事等來了再決定

2020-01-13 16:58

環狀線農曆年前通車？ 新北：有信心

2020-01-14 00:33

輕度智能障礙男子賣饅頭維生 站14小時只為自給自足

2020-01-14 11:55

家中賣農藥卻推廣減量 他輔導百位紅豆農申請產銷履歷

2020-01-13 15:58

竹縣蔡英文得票率再升高但立委卻敗 黨部建議提名儘早

2020-01-13 16:56

籲蘇花改提高速限 公路總局：大貨車通行後再評估

2020-01-13 16:55

陳柏惟與尹立賣「光復高雄」福袋 千人大排長龍挺罷韓

2020-01-13 17:28

黃偉哲雙手一攤連喊5次「哇嘸栽」 原來是為了這件事

2020-01-13 14:12

坪林金瓜寮自行車道 增2路線滿足單車騎士挑戰性

2020-01-14 07:46

春節出遊 高雄山區賞花泡湯可行走替代道路

2020-01-14 07:40

影／春節禮物 台中「雙十公車」年初一上路

2020-01-14 10:41

善待雞吃好蛋 高雄青年返鄉築夢友善牧場

2020-01-14 07:42

絕招！最美麗車站「天在看」！？籲請遊客勿亂丟垃圾

2020-01-14 10:22

竹市動保教育園區周六啟用 毛孩趣味競賽開放報名

2020-01-13 14:20

新北春聯「家金鼠喜」 侯友宜：祝好日子數不完

2020-01-13 13:21

新北「家金鼠喜」春聯曝光 春節測運勢還能抽iPhone

2020-01-13 13:31

台南議會民進黨團總召交接 議員少一席未來運作更困難

2020-01-13 16:56

屏東熱博會18日開幕 人氣明星OPEN家族當代言人

2020-01-13 16:11

台南廢胎廠大火臭煙蔽天開罰？環保局：先確認失火原因

2020-01-13 16:36

影／桃園力推重大建設 鄭文燦：排時間向立委簡報

2020-01-13 15:07

嘉義年菜送暖弱勢 九華山地藏庵捐冬令救濟金

2020-01-13 15:28

南橫梅山至天池段通車 遊客朝聖嘆美如畫

2020-01-13 23:11

八卦山咖啡揚名 老農轉型種咖啡 兒子跨海成講師

2020-01-13 16:56

安內攘外…邱莉莉「含淚接總召」

2020-01-13 23:21

悼念沈一鳴等黑鷹8罹難將士 台東各機關今降半旗

2020-01-14 10:37

連辦18年！屏東2952份雞湯送暖 潘孟安開箱安居百寶

2020-01-14 11:19

賞櫻 新北多處開 武陵2月8日開跑

2020-01-14 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top