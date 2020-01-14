淡北道路明再闖環評 侯友宜預計出席

爭議長達20多年的淡北道路環評案，歷經2次環評大會審查遭退回初審小組，去年9月4度初審後，全案裁定建議通過，但附帶條件是雙北市必須針對交通衝擊、大眾運輸措施協商，明將第3度闖關環評大會，新北市長侯友宜也預計會出席。

淡北道路預定路線起點自淡金路與中正東路口起，南迄台北市大度路三段、立德路交會點，路線大致沿台二線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊布設，全長約5.4公里，僅有淡海輕軌共構、跨越關渡大橋2處採高架設，以及立體化形式穿越中央北路及立德路口，其餘均是平面雙向4線道。

支持淡北道路聯盟指出，這條讓淡水與北海岸居民期盼20多年的道路，希望環評委員了解淡水人的苦衷，多聽聽淡水人的心聲，盡速通過環評審查，勿再以似是而非的理由，一再阻撓此路的興建，讓淡水能有一條安全回家的路。

新北工務局說，未來淡北道路將成為大眾運輸導導向政策的重要環節，除了將台北市重要路口中央北路及立德路口

納入立體化工程手段改善外，也會優化竹圍路廊台2線之大眾運輸及人本道路環境。

工務局指出，另外興建時會實質迴避紅樹林自然保留區範圍，同時也積極與北市溝通協調，有關環評審議階段的交通影響評估內容，台北市交通局於2019年12月9日來函表示無意見。