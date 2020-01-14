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坪林金瓜寮自行車道 增2路線滿足單車騎士挑戰性

2020-01-14 07:46聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市長侯友宜昨天下午前往坪林視察金瓜寮自行車道優化工程，除了將破舊毀損部分更新外，也新增路線標誌、觀景平台及公廁等設施，打造單車休閒漫遊最佳環境。

金瓜石自行車道優化工程此工程自去年5月起動工、11月底完工。

坪林區公所區長施明慧指出，此次優化工程除更新毀損部分，包含更新欄杆1888公尺、修繕景觀平台及增設2間公廁外，還加強設置路線標誌及彎道反射鏡等設施。

在路線方面，除了優化自親水吊橋至金溪派出所，長約6125公尺的既有路線外，又新增2條車道，包含2號路線從金溪派出所延伸至九芎根親水公園路段，長約5400公尺，以及3號金溪露營場至大林橋路段，長約5000公尺。

坪林公所主秘李盛全表示，新稱的路段還分成不同程度的難易度，其中金溪露營場致大林橋路段難度最高，但騎到大林橋後，可銜接至一旁的歹魚（發音為歹）魚堀溪自行車道。

施明慧表示，這次整體優化及更新工程總經費為2000萬，其中前瞻計畫經費補助1200萬、市府自籌800萬元。

自行車優化及景觀平台落成後，還能進一步串連曾獲得全球背包客旅遊聖經「linely planet孤獨星球」雜誌推薦的金瓜寮魚蕨步道，提供民眾更多元休憩型態。

侯友宜表示，金瓜寮溪不管是當地人還是觀光客都喜歡來旅遊、騎腳踏車。在選舉過後，馬上第一站就到坪林，與里長及市民溝通，來解決里長的大小事。

侯說，地方還有很多建設需要去解決，將會逐一解決問題，完成里長的需求，並跟市民及里長緊緊綁在一起，全力以赴把市政做好。

新北市長侯友宜在選舉過後第一天就前網坪林視察自行車優化工程。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜在選舉過後第一天就前網坪林視察自行車優化工程。記者胡瑞玲／攝影
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坪林視察金瓜寮自行車道優化後，除更新硬體建設，還新增兩個車道及廁所。記者胡瑞玲／...
坪林視察金瓜寮自行車道優化後，除更新硬體建設，還新增兩個車道及廁所。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜在選舉過後第一天就前網坪林視察自行車優化工程。記者胡瑞玲／攝影
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坪林視察金瓜寮自行車道優化後，除更新硬體建設，還新增兩個車道及廁所。記者胡瑞玲／...
坪林視察金瓜寮自行車道優化後，除更新硬體建設，還新增兩個車道及廁所。記者胡瑞玲／攝影
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自行車坪林車道

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