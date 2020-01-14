坪林金瓜寮自行車道 增2路線滿足單車騎士挑戰性

新北市長侯友宜昨天下午前往坪林視察金瓜寮自行車道優化工程，除了將破舊毀損部分更新外，也新增路線標誌、觀景平台及公廁等設施，打造單車休閒漫遊最佳環境。

金瓜石自行車道優化工程此工程自去年5月起動工、11月底完工。

坪林區公所區長施明慧指出，此次優化工程除更新毀損部分，包含更新欄杆1888公尺、修繕景觀平台及增設2間公廁外，還加強設置路線標誌及彎道反射鏡等設施。

在路線方面，除了優化自親水吊橋至金溪派出所，長約6125公尺的既有路線外，又新增2條車道，包含2號路線從金溪派出所延伸至九芎根親水公園路段，長約5400公尺，以及3號金溪露營場至大林橋路段，長約5000公尺。

坪林公所主秘李盛全表示，新稱的路段還分成不同程度的難易度，其中金溪露營場致大林橋路段難度最高，但騎到大林橋後，可銜接至一旁的歹魚（發音為歹）魚堀溪自行車道。

施明慧表示，這次整體優化及更新工程總經費為2000萬，其中前瞻計畫經費補助1200萬、市府自籌800萬元。

自行車優化及景觀平台落成後，還能進一步串連曾獲得全球背包客旅遊聖經「linely planet孤獨星球」雜誌推薦的金瓜寮魚蕨步道，提供民眾更多元休憩型態。

侯友宜表示，金瓜寮溪不管是當地人還是觀光客都喜歡來旅遊、騎腳踏車。在選舉過後，馬上第一站就到坪林，與里長及市民溝通，來解決里長的大小事。