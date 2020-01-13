公路上的公民課起步走 學生募物資訪花東部落原鄉學校

「公路上的公民課」今年已經邁入第六年，19所大學學員今天分別從南、北出發，在台東鹿野會合，揹上背包展開7天6夜步行之旅。師生沿途會拜訪花東部落與原鄉學校，送上募集來的圖書和文具，並和學童營隊互動；晚上安排企業家分享心得，討論公民議題。

「公路上的公民課」是由原本任職於實踐大學的教授方信淵發起。方信淵去年五月借調到高雄市政府運動發展局擔任主任秘書，原本以為這個活動會因此中斷，但在實踐大學休閒產業管理學系的大力協助下，今年的活動照常舉行，讓每年寒假都期待活動的學生們相當興奮。休閒產業管理學系主任林保源表示，這是個很有意義的活動，雖然資源和人力都有限，還是要支持學生走出舒適圈，到教室外拓展更高的視野。

方信淵表示，今年報名跟往年一樣踴躍，經過篩選有來自台灣大學、國北教大、清華大學、實踐大學、輔仁大學、文藻外語大學等19個大專院校、23個科系、40名學生，組成步行團。今天北部團從台北車站出發、南部團從高雄車站出發搭火車，中午在台東鹿野集結起程，沿著花東縱谷公路、也就是台九線往北走，預計1月19日抵達花蓮光復，歷時7天6夜，全長超過百公里。

前五年都是走花東濱海公路台11線，今年則改走縱谷公路台九線。方信淵說，透過活動與課程的設計，不僅建立起大專青年們與原鄉部落學童的連結，也希望藉此激發大專青年勇於承擔社會責任的意識，是一趟社會公民的進化旅程。

「公路上的公民課」除了白天行軍，晚上還安排公民課，討論社會公民議題，還加入企業家分享的內容。許多認同並出資贊助活動的企業家，也身體力行加入步行行列，晚上攤開睡袋跟大家一起在教室地板上，分享人生經驗，讓世代交替形成善的循環。翰享實業總經理陳志榮說，這群年輕人真的很特別，有想法也有社會關懷，會是企業用人的首選。