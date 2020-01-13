新北環狀線再挑戰通車 市府：有信心農曆前通車

新北環狀線遲遲無法通車，新北市議會今下午臨時會時，藍綠議員都表示關心，且是否能在農曆前通車，並且解決相關噪音問題，新北捷運局長李政安說，5日履勘完針對營運前6項缺失都改善差不多，有信心會在農曆年前通車。

民進黨市議員李坤城、鍾宏仁指出，新北環狀線何時可以通車，原本是元旦前，但現在不知道春節你不能通車，另外順利通車後是否有免費試乘；國民黨市議員周勝考、金瑞龍則表示，部分路段仍有噪音問題，是否能順利解決。

李政安說，交通部履勘後，結論21項缺失項目，其中營運前改善事項有6項，目前台北捷運局、捷運公司已經針對這6項都改善差不多，只剩下第1項還有2個要補強，這幾天會改善完成，這星期台北市府會把改善結果報交通部。

李政安指出，6向改善項目中，有1是在緊急模擬演練時，「八車連結救援行動」時故障列車會有警訊，造成列車煞車無法釋放，這1、2天改善完就會給委員簽署，就能依程序報給交通部，也會發給營運許可。

至於環狀線的噪音問題，李政安說，目前針對民眾陳情路段有監控，且履勘的委員都有看過去監測噪音的量測結果，進行模擬演練的時候，都符合法令規定，但不能還不能滿足，仍會盡力處理。