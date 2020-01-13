新北「家金鼠喜」春聯曝光 春節測運勢還能抽iPhone

2020新北過好年，新北市政府首度曝光市府春聯及福袋，以「家金鼠喜」為主題，秘書處、文化局、經發局及民政局等相關局處共同推出春節系列活動，從年節前夕開始，一路營造過年氛圍到元宵節，讓大家都能過好年。

新北市長侯友宜表示，為迎接生肖鼠年的到來，今年的春聯特別設計一款創意滿的國台語雙語春聯「家金鼠喜」。

侯說，用台語念就是「厝金舒適」，代表新北家家戶戶都幸福、溫馨、平安、快樂，回到家就舒服、安心，也是新北市安居樂業之意。

若貼在辦公室或是公共場所，就念成「家金舒適」。這次的春聯圖樣裡有一隻漂亮的金色松鼠，捧著1個大元寶及4個小元寶，象徵「五福臨門」，祝福幸福賺大錢，好日子數不完。

而延續春聯設計主軸延伸，福袋內卡正面已有可愛討喜的6隻松鼠一家，另一面則是2隻黃金松鼠捧著十元硬幣，祝大家2020年都能財富豐收，好日子「鼠」不完。

春節系列活動，除了文化局與生命靈數專家艾莉絲合作推出網路占卜遊戲，測出今年五大運勢，實際走訪10間新北博物館（園）還有機會抽到Switch、iPhone11、iPad等大獎。