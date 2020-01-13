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過年7天連假全天營運 新北209座公有停車場不漲費率

2020-01-13 13:10聯合報 記者張曼蘋／即時報導

農曆春節7天假期將至，新北市公有路外停車場共209處，將維持24小時照常營運，且不調漲費率，更設有多項貼心服務，如停車30分鐘免費、婦幼車位及鐵馬休息區等，民眾春節返鄉、出遊時可多加利用；另外也可先上交通局網站查詢景點周邊停車資訊，節省尋找車位時間。

交通局停車管理科長吳政諺表示，今年農曆春節連假自23日起至29日共7天，若規畫到新北市各風景區及旅遊景點遊玩，可利用公共運輸工具，至於汽車駕駛可將車輛停放於鄰近的公有路外停車場停放車輛。

春節期間新北公有路外停車場共209處，包含烏來老街旁的烏來停車場、淡水老街旁的水碓及文化機車停車場、三峽老街旁三峽國小及長福平面停車場、八里左岸旁龍米停車場、坪林茶葉博物館旁水柳腳停車場、深坑老街旁的兒童遊戲場地下停車場、林口三井OUTLET旁的機一和廣停三、廣停四及廣停七停車場，金山老街旁的金山市地重畫B、C區停車場等，姜維持24小時照常營運，且不調漲費率。

交通局提醒，民眾出門前可利用交通局網站「公共停車場資訊查詢系統」及「新北市公有路外停車場即時賸餘車位數查詢系統」，查詢各公、私有停車場等相關資訊，以節省停車時間；民眾如發現停車場有違規超收停車費用情形，新北市境內可撥打1999，交通局將派員稽查。

春節7天連假將至，三峽老街旁三峽國小地下停車場等公有路外停車場，維持24小時營業...
春節7天連假將至，三峽老街旁三峽國小地下停車場等公有路外停車場，維持24小時營業，且不調漲費率。圖／新北市交通局提供
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春節7天連假將至，新北市公有路外停車場，像是烏來老街旁的烏來停車場等，都維持24...
春節7天連假將至，新北市公有路外停車場，像是烏來老街旁的烏來停車場等，都維持24小時營業，且不調漲費率。圖／新北市交通局提供
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停車場春節

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