林口往圓山 937公車尖峰只要等4到6分鐘

新北林口往返台北圓山的937路線公車載客運量高，業者今起再度增加4輛公車，讓該路線整體公車數達32輛，上午的尖峰班距將可達到4到6分鐘。圖／市議員蔡淑君提供 分享 facebook 新北林口往返台北圓山的937路線公車載客運量高，新北市議員蔡淑君再度爭取到，業者今起再度增加4輛公車，讓該路線整體公車數達32輛，業者指出，上午的尖峰班距將可達到4到6分鐘，服務水準將達與幹線公車相同。

蔡淑君表示，林口是宜居城市，不少人選擇遷入林口生活，且不論是在地工作，或進入雙北都很方便，便捷的大眾運輸就很重要，937路線服務的公車量提升，未來往返林口、圓山的通勤民眾會更加方便。

蔡淑君也預告，新北交通局與大都會客運為了提升937路線公車的服務品質，也將在今年下半年，淘汰20輛老舊公車，更換全新公車投入營運，未來運能與乘坐品質也都能更加提升。

業者指出，937路線公車自2012年開線行駛時，當時配置車輛為20輛，尖峰時段發車間距約6到8分一班，不過林口人口成長、運量不斷提升，2015年新增5輛車投入營運，配車數達25輛，發車間距改為6到7分鐘一班。

新北市府在2017年起推動跳蛙公車，937為了讓載客量提升因此行經林口長庚醫院，但也相對費時，業者表示，推出937路跳蛙公車後，2018年在蔡淑君、交通局建議下，再增加3輛新車，讓尖峰班距加密到5到7分一班。