山櫻花綻放 新北賞櫻地大公開

冬末又到賞櫻季節，新北坪林區大林里的台灣山櫻已率先綻放，沿著法務部廉政署廉政研習中心前的小路向上，就可以看到全株已開8成的山櫻花，新北景觀處指出，因為過去天氣較暖，所以目前山櫻花有開花的地點，多為山區或半山郊區。

新北景觀處指出，新北栽植多達15萬株櫻花，山櫻花是最早開的花種，約1月初就分批綻放，包括淡水北8鄉道、三芝青山路、八里療養院、石碇二格路，以及土城承天禪寺等區域也都開始有山櫻綻放。

淡水天元宮也是賞櫻勝地，目前後山的三色櫻花開2成，預計過年前應該會8成；三峽大熊櫻花林目前花開7成，已有不少賞櫻民眾慕名前往，不過該地為私人經營，需要另外收費。

另外重瓣的「八重櫻」、粉嫩色的「昭和櫻」與「富士櫻」則從2月開始接力開花，重頭戲吉野櫻則要等到3月，不過去年11、12月天氣較暖，必須觀察1月是否有連續低溫情況，才能準確預估今年平地市區的櫻花開花情況。

景觀處表示，櫻花花苞需要一定的累積低溫小時數，達到後才會在天氣回暖時開花，因山區比平地冷，所以目前看到山櫻有開的，多為山區或半山郊區，所以日前天暖但未歷經寒流，導致平地櫻花還未進入開花狀況。