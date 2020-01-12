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選後北市小內閣重整 研考會主委請辭 賴彥霖接任

2020-01-12 23:18聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

北市府勞動局長賴香伶（右）、北市府前顧問蔡壁如（左）都順利進軍國會。記者潘俊宏／...
北市府勞動局長賴香伶（右）、北市府前顧問蔡壁如（左）都順利進軍國會。記者潘俊宏／攝影
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選戰落幕，民眾黨在國會搶下5席，包括北市府勞動局長賴香伶、北市府前顧問蔡壁如都順利進軍國會，市府小內閣確定重整，其中賴香伶近期就會請辭，北市府研考會主委余家哲因生涯規畫請辭獲准，新任研考會主委由國安會前副秘書長張榮豐的學生賴彥霖接任，預計20日上任。

對此，北市府副發言人戴于文證實，余家哲因生涯規畫，日前遞送書面辭呈，市長柯文哲已批准；余家哲表示，很早之前就想離職，但想說避免影響選情，所以大概選前一兩天遞出辭呈。

由於余家哲選前借將，幫忙新北立委候選人李縉穎打選戰，但以敗選收場，未來是否還有任何規畫？余家哲說，打這麼多年選戰也累了，政治這一塊，想先休息一下。

研考會主委將由賴彥霖接任，據了解，賴彥霖是國安會前副秘書長張榮豐的得意門生，過去專門負責大數據分析、戰略規畫等，2014年就曾加入柯文哲團隊，2018年也曾協助柯文哲做選舉戰略規畫與戰情分析。

隨著大選落幕，市府小內閣也將作調整，包括「學姐」黃瀞瑩是否回鍋北市府？蔡壁如請辭後留下來的顧問缺是否會找人及賴香伶何時會請辭等？外界關注。

賴香伶表示，目前還有些工作要交接，再加上柯市長昨天出訪東歐，預計22日才回國，最快也要22日，柯文哲回國後再提出辭呈；至於新任勞動局長人選，市府會啟動遴選機制。

市府幕僚表示，北市府顧問有3位，除了蔡壁如外，還有蕭伶伃、周榆修等，蔡壁如請辭後工作都已交接，所以顧問缺目前不急著找人；至於黃瀞瑩是否會回鍋？目前沒討論到，但黃瀞瑩是柯團隊重要幕僚之一，無論是進入國會、留在黨部或回鍋北市府都有可能。

北市蔡壁如柯文哲賴香伶

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