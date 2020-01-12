九份限速30公里、增設人行道 14日起加強取締違規

新北市九份老街身受觀光客喜愛，卻也衍生人車爭道等交通亂象。新北市交通局在汽車路與基山街口段道路雙側，增設標線型人行道，並下修限速30公里，以確保行人和車輛通行安全，警方14日起將配合執法取締違規，全力整頓九份地區交通秩序。

交通局交通管制工程科長李友欽表示，九份老街人潮與車潮眾多，但礙於山區道路路幅有限，無法增設人行道，導致人、車爭道，動線混雜，加上九份老街口周邊私人停車場招攬生意，影響車輛通行，且車輛駛入、駛出跨越雙黃線、未禮讓行人等違規情事層出不窮，當地居民及遊客更是抱怨四起。

李友欽說，經邀集相關單位研議評估及會勘後，決定於瑞金公路九份老街口（汽車路─基山街）段道路雙側增設標線型人行道，每天上午10點至晚間6點，加強取締跨越標線型人行道的違規車輛，同時也會下修車輛限速30公里，以提升行人和車輛通行安全。

交通局指出，道路交通管理處罰條例第82條已於去年10月修正，除交通勤務的警察、以及依法令執行指揮交通、交通稽查及各級學校交通服務隊現場導護人員外，凡於道路上攔阻人、車通行，妨礙交通者，將處以行為人或其雇主新台幣1千2百元至2千4百元罰鍰，將配合九份老街口標線型人行道及限速30公里的交改措施上路，瑞芳警分局將加強取締違規攔停。